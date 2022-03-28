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Пропагандистка Овсяннікова на ТБ жалібно попросила країни Заходу зняти санкції з РФ

28 березня 2022, 12:45

Марина Овсяннікова заявила, що санкції спрямовані саме на простих людей в РФ і що це нібито дуже погіршує їхнє життя.

Овсяннікова
Марина Овсяннікова / Twitter

Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка виходила в прямому ефірі Першого каналу країни-агресора з антивоєнним плакатом, назвала санкції проти Росії за війну в Україні "русофобією" і попросила західні країни скасувати їх ‒ під час італійського телешоу Che tempo che fa.

Вона заявила, що санкції спрямовані саме на простих людей, що це дуже погіршує їхнє життя.

"Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це провина виключно Володимира Путіна", - заявила російська пропагандистка.

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Нагадаємо, в середині березня прямий ефір пропагандистського Першого каналу РФ був зірваний молодою жінкою, яка за спиною ведучої розгорнула плакат проти російської військової агресії в Україні.

"No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war", - було написано на плакаті, який потрапив у прямий ефір.

Як виявилося, сміливою дівчиною виявилася співробітниця каналу Марина Овсяннікова.

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