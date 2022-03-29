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"Росія повинна повністю змінити курс": Джонсон запевнив, що скасування санкцій проти РФ не буде

29 березня 2022, 17:27

Прем'єр-міністр Великобританії підкреслив, що обмеження не будуть зняті навіть при перемир'ї.

Джонсон, Путін
Джонсон, Путін / колаж Reuters

Угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування британських санкцій, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на зустрічі з міністрами, пише Reuters.

"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великобританії з Росії", - розповів прессекретар Джонсона.

"Він сказав, що тиск на Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і надання військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс", - додав він.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що дата наступного раунду переговорів Росії та України стане відомою після доопрацювань у підгрупах і реакції російської сторони на концепт запропонованого Києвом договору безпеки.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10: 30 за київським часом і тривали більше 3 годин.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

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війна в Україні Борис Джонсон санкції проти Росії
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