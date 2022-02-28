Вантаж "300" з України: до Білорусі масово звозять окупантів

Авто з окупантами / скріншот

У мережі з'явилися зняті очевидцями відеокадри, як десятки, якщо не сотні поранених солдатів окупаційної армії Росії привозять до лікарні в районі міста Мозир в Білорусі.

"Не сильно добре видно - але 8 санітарних "пазиків" рухаються...", - розповідає автор одного відео.

"Понесли носилки, зараз будуть вивантажувати. Там і поранені, і, напевно, двохсоті. Невже в лікарні вже місць немає", - коментує автор іншого відео на тлі поїзда РЖД, куди збираються вантажити вміст санітарних машин.

Як пишуть ЗМІ, в Білорусі, на даний момент переповнені російськими фашистами лікарні багатьох міст цієї країни. Для того, щоб їх розмістити, вигнати довелося навіть місцевих хворих.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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