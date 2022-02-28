Вантаж "300" з України: до Білорусі масово звозять окупантів

У Білорусі на даний момент переповнені російськими фашистами лікарні.
У мережі з'явилися зняті очевидцями відеокадри, як десятки, якщо не сотні поранених солдатів окупаційної армії Росії привозять до лікарні в районі міста Мозир в Білорусі.
"Не сильно добре видно - але 8 санітарних "пазиків" рухаються...", - розповідає автор одного відео.
"Понесли носилки, зараз будуть вивантажувати. Там і поранені, і, напевно, двохсоті. Невже в лікарні вже місць немає", - коментує автор іншого відео на тлі поїзда РЖД, куди збираються вантажити вміст санітарних машин.
Як пишуть ЗМІ, в Білорусі, на даний момент переповнені російськими фашистами лікарні багатьох міст цієї країни. Для того, щоб їх розмістити, вигнати довелося навіть місцевих хворих.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
Читайте також:
- У російських окупантів під Києвом закінчується пальне
- Вторгнення Росії йде "не за графіком", окупанти дезорганізовані-Міноборони Британії
- На Сумщині окупанти на БТР розстріляли Легкове авто з цивільними