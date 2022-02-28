На Сумщині окупанти на БТР розстріляли легкове авто з цивільними/ Фото ілюстративне, Reuters

Біля міста Охтирка на Сумщині російські військові на БТР розстріляли автомобіль з цивільними.

Після цього людей викинули з автомобіля, а саме авто вкрали. Про це повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко.

"Тільки що перед Чупахівкою ворог на БТР розстріляв легковий автомобіль марки ВАЗ 99. Громадян викинули з автомобіля, самі пересіли туди і поїхали в сторону Чупахівки", – повідомив Кузьменко.

Раніше повідомлялося, що російські війська хочуть зайти у Херсон, використавши мирне населення як "живий щит". Для цього окупанти хочуть зібрати у селах місцевих жителів, прикриваючись гуманітарною місією.

Також повідомлялося, що смілива українка на Сумщині відмовилася показувати документи на блокпосту, який незаконно встановили окупанти, і морально знищила ворога.

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