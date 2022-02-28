У російських окупантів під Києвом закінчується пальне

Росіяни намагаються доставити в передмістя паливно-мастильні матеріали, але ЗСУ їх знищують. Місцевих жителів закликають кидати коктейлі Молотова.
У російських окупантів, які намагаються проникнути в столицю України, закінчується пальне. У Збройних силах закликали українців кидати в них коктейлями Молотова.
"Росіяни намагаються доставити в передмістя Києва паливно-мастильні матеріали. Водночас наші військові працюють над їхним знищенням. Ви знаєте, що допомогти їм можна пальним з вмістом цукру", - звернулися ВСУ до українців.
Як повідомляв Главред, минула ніч у столиці України пройшла відносно спокійно.
З 08:00 понеділка, 28 лютого, в Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. При цьому потяги метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.
Жителі міста із самого ранку почали сходитися в магазини і супермаркети за продуктами. Утворитися величезні черги.
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