У російських окупантів під Києвом закінчується пальне

Російським танкам не вистачає пального / Фото УНІАН

У російських окупантів, які намагаються проникнути в столицю України, закінчується пальне. У Збройних силах закликали українців кидати в них коктейлями Молотова.

"Росіяни намагаються доставити в передмістя Києва паливно-мастильні матеріали. Водночас наші військові працюють над їхним знищенням. Ви знаєте, що допомогти їм можна пальним з вмістом цукру", - звернулися ВСУ до українців.

Як повідомляв Главред, минула ніч у столиці України пройшла відносно спокійно.

З 08:00 понеділка, 28 лютого, в Києві запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт. При цьому потяги метро курсуватимуть набагато рідше, ніж зазвичай.

Жителі міста із самого ранку почали сходитися в магазини і супермаркети за продуктами. Утворитися величезні черги.

Читайте також: