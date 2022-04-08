Труну Жириновського після прощання пронесли на тлі вивіски ресторану "Країна, якої немає"

Країна, якої немає - ресторан у місті Москва / Соцмережі

Труну лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського пронесли з Будинку Союзів до ритуальної машини на тлі вивіски ресторану "Країна, якої немає". Це реальний ресторан, який знаходиться вулицею Охотний ряд у Москві.

У Мережі опублікували відео, на якому труну Жириновського, накриту прапором Росії, пронесли до ритуальної машии на тлі вивіски "Країна, якої немає".

Це реальний ресторан у Москві, який знаходиться на вулиці Охотний ряд, 2.

Прощання з Жириновським проходило в Колонній залі Будинку спілок 8 квітня. Серед тих, кто приїхав на церемонію, опинився глава РФ Володимир Путін. Перед прощанням Путіна з Жириновським всіх вивели із залу.

Приїхали попрощатися з Жириновським заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, міністр оборони Сергій Шойгу, глава КПРФ Геннадій Зюганов та інші. На панахиді були присутні син Олег і дочка Анастасія.

Депутата поховали на Новодівичому кладовищі.

Смерть Володимира Жириновського

25 березня російські ЗМІ заявили, що Володимир Жириновський помер. У Міністерстві охорони здоров'я інформацію спростували. Спікер Держдуми Володін сказав, що Жириновський живий, але перебуває у важкому стані.

Тоді Син Жириновського, російський політик Ігор Лебедєв спростував повідомлення 25 березня і обматюкав журналістів.

Про смерть лідера російської опозиції Володимира Жириновського повідомив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін 6 квітня. Причиною смерті назвали наслідки коронавірусу. Політик зробив 8 щеплень проти COVID-19, але захворів наприкінці лютого і був госпіталізований.

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