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Жириновський помер: що придворний блазень Путіна і головний українофоб говорив про нашу країну

6 квітня 2022, 13:46

Смерть одіозного політика підтвердили 6 квітня.

Жириновський
Що головний українофоб Володимир Жириновський говорив про Україну / УНІАН

Помер Володимир Жириновський - депутат, лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДПР) Росії.

Про смерть скандального пропагандиста оголосили прямо під час засідання в Держдумі.

За 75 років життя Жириновський встиг багато чого наговорити про Україну. Саме "українське питання" було головною темою промов одіозного політика - він виступав за входження України і Білорусі до складу Російської Федерації на правах нових федеральних округів, підтримував війну на Сході країни і злочинні самопроголошені республіки" ДНР" і "ЛНР".

Війна Росії проти України

У своїх виступах як на пропагандистському телебаченню, так і з трибуни Держдуми Жириновський неодноразово закликав вторгнутися в Україну. Так, ще в грудні минулого року "передбачив" точну дату офіційного введення російських військ в так звані "ДНР" і "ЛНР".

Зазвичай Жириновський, відомий своїми скандальними заявами по Україні, виступав із закликами про необхідність захоплення Росією української столиці-міста Києва та інших населених пунктів нашої держави.

Після анексії Криму лідер російської фракції запропонував урядам Польщі, Угорщини та Румунії провести референдуми і "роздеребанити" українську державу.

Жириновський про Україну - цитати пропагандиста

"16 березня можна порівняти з 9 травня. У травні 1945 року ми скинули коричневу чуму, а 16 березня 2014 року жителі Криму скинули нацистський режим України".

"Наше побажання всім колишнім радянським республікам: погуляли - досить. Пора повертатися додому. Ми не будемо знову давати назву СРСР. Назва є вже - Російська Федерація. Федерація по-російськи - об'єднання. Ось нехай вступають безпосередньо в Російську Федерацію. Тбіліська губернія, Єреванська, Бакинська, Київська і т.д. добровільно - нікого примушувати не будемо".

"НАТО не потрібна Україна, їй потрібен наш Крим, щоб звідти пішов наш флот, і підійти ближче до Орла, до Курська і Краснодара".

"Треба просто шарахнути в ніч з 31 Грудня на 1 січня, годин о 4 ранку, коли вже всі випили. Необов'язково їх бомбити. Але вибірково покарати і налякати треба".

"Всю карту перелопатимо, і України не буде".

Жириновський помер вдруге

25 березня 2022 року російський сенатор Олександр Пронюшкін повідомив, що в московській клініці помер Володимир Жириновський.

Пізніше в Міністерстві охорони Здоров'я Росії спростували смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває у критичному стані. А сенатор Пронюшкін видалив свій пост в Telegram.

Син одіозного російського політика Ігор Лебедєв прокоментував стан політика, якого передчасно "поховали" ЗМІ. Лебедєв не вибирав виразів і жорстко обматюкав журналістів.

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війна в Україні Володимир Жириновський
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