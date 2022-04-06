Тепер офіційно: у Росії помер Жириновський

Про смерть політика-українофоба, лідера ЛДПР Володимира Жириновського повідомив 6 квітня спікер Держдуми В'ячеслав Володін.
Помер Володимир Жириновський - депутат, лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДПР). Одіозний політик був відомий своєю антиукраїнською позицією. Йому було 74 роки.
Про смерть Жириновського повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін 6 квітня під час засідання.
За словами Володіна, Жириновський помер після тривалої хвороби.
Хвороба Жириновського
Інформація про те, що Володимир Жириновський у лікарні з'явилася в російських ЗМІ 9 лютого. Стало відомо, що скандального політика госпіталізували через двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. Оточення Жириновського повідомило, що "враження легенів серйозне". У політика вражено 50-75% легенів, він підключений до ШВЛ, а його стан - критичний.
ЗМІ писали, що Жириновський приховував факт інфікування коронавірусом майже два тижні. Про його хворобу знало лише вузьке коло осіб, до якого входили його особисті охоронці, помічники, а також керівник апарату.
Перед Новим роком Жириновський заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу.
Жириновський - смерть
25 березня 2022 року російський сенатор Олександр Пронюшкін повідомив, що в московській клініці помер Володимир Жириновський.
Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я Росії спростували смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває у критичному стані. А сенатор Пронюшкін видалив свій допис у Telegram.
Син одіозного російського політика Ігор Лебедєв прокоментував стан політика, якого передчасно "поховали" ЗМІ. Лебедєв не вибирав слів і жорстко обматюкав журналістів.
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