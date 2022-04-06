Тепер офіційно: у Росії помер Жириновський

Жириновський помер / УНІАН

Помер Володимир Жириновський - депутат, лідер Ліберально-демократичної партії (ЛДПР). Одіозний політик був відомий своєю антиукраїнською позицією. Йому було 74 роки.

Про смерть Жириновського повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін 6 квітня під час засідання.

За словами Володіна, Жириновський помер після тривалої хвороби.

Хвороба Жириновського

Інформація про те, що Володимир Жириновський у лікарні з'явилася в російських ЗМІ 9 лютого. Стало відомо, що скандального політика госпіталізували через двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом. Оточення Жириновського повідомило, що "враження легенів серйозне". У політика вражено 50-75% легенів, він підключений до ШВЛ, а його стан - критичний.

ЗМІ писали, що Жириновський приховував факт інфікування коронавірусом майже два тижні. Про його хворобу знало лише вузьке коло осіб, до якого входили його особисті охоронці, помічники, а також керівник апарату.

Перед Новим роком Жириновський заявляв, що зробив вісім щеплень від коронавірусу.

Жириновський - смерть

25 березня 2022 року російський сенатор Олександр Пронюшкін повідомив, що в московській клініці помер Володимир Жириновський.

Пізніше в Міністерстві охорони здоров'я Росії спростували смерть Жириновського. Там зазначили, що політик перебуває у критичному стані. А сенатор Пронюшкін видалив свій допис у Telegram.

Син одіозного російського політика Ігор Лебедєв прокоментував стан політика, якого передчасно "поховали" ЗМІ. Лебедєв не вибирав слів і жорстко обматюкав журналістів.

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