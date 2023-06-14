Щоб кинути виклик Путіну, потрібна воля і певна сміливість. Поки що незрозуміло, чи є такі люди зараз в РФ.

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Володимир Фесенко оцінив, чи є в РФ люди, здатні повалити Путіна / Колаж УНІАН

У російських еліт є бажання послабити вплив російського диктатора Володимира Путіна або прибрати його з Кремля, але здійснити це можуть лише силові структури, військові або ФСБ. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, в нинішній путінській Росії публічно заявити свою позицію щодо влади неможливо, всіх протестувальників можуть нейтралізувати, їм може загрожувати реальний тюремний термін, а структури Навального фактично розгромлені.

"У російських елітах, особливо серед представників російського бізнесу і частини політичних еліт, такі бажання є. І їхній головний інтерес зараз - як з нього вийти і повернутися до колишнього життя, коли у них були маєтки в Європі, Штатах, коли можна було нормально вести свій бізнес і заробляти. Зараз ситуація зовсім інша, тому об'єктивно в РФ є багато зацікавлених в ослабленні впливу Путіна або в тому, щоб його вже не було при владі", - сказав Фесенко.

Але головна проблема в тому, як усунути Путіна від влади.

"Реально це можуть зробити лише силові структури, або військові, або ФСБ. Путін це розуміє, він боїться цих структур і нікому зараз не довіряє. Часто запитують: "Як же так, Пригожин таке говорить, і йому це дозволяють?". Але це зроблено навмисно - Путін ще з минулого року провокував конфлікти. Наприклад, тоді Пригожин разом з Кадировим виступали проти деяких російських генералів, і Путін це підтримав. Це путінська система стримування противаг ( ... ) Йе для Путіна певна гарантія від їхнього об'єднання для усунення диктатора від влади. Поки що ця Політика працює", - пояснив експерт.

Крім того, Путін розставляє на різні високі посади своїх колишніх охоронців, які були у ФСО. Наприклад, його колишній охоронець Золотов очолює Росгвардію, російську жандармерію, яка повинна виконувати функції безпеки, тобто боротьби з внутрішніми ворогами, зокрема, з масовими протестами. Інший його охоронець - губернатор Тульської області Дюмін.

"ФСО - це особисті охоронці Путіна, люди, які йому віддані, при тому, що ФСБ, думаю, він не зовсім довіряє. Ми не можемо зараз прогнозувати, чи можуть люди, які незадоволені Путіним (а їх в РФ, ймовірно, чимало), об'єднатися, і чи здатні вони кинути виклик Путіну. На це потрібна воля, певна сміливість, і ми не знаємо, чи є такі люди зараз в РФ. Питання відкрите, але якщо щось трапиться, ми про це дізнаємося", - резюмував Фесенко.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Фесенка Главреду:

Як повідомляв Главред, російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що в Кремлі готують відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна. Ймовірно, оголосять про його хвороби і тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада опиниться в руках Радбезу РФ, який через деякий час заявить про помилки Путіна щодо України. План вже опрацьовується.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець в інтерв'ю Главреду заявив, що ймовірним наступником Путіна на посаді МВС може стати глава Росгвардії Віктор Золотов.

Раніше розглядалася кандидатура міністра оборони Сергія Шойгу, проте шансів стати президентом Росії у нього вже немає.

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