Громадянська війна у Росії: експерт пояснив про ситуацію у Бєлгороді

У Росії вже створили кілька кишенькових армій, зазначив Володимир Огризко.

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Росія за крок до громадянської війни / колаж: Главред, фото: Главред, росзмі

В інтервʼю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, чи стане ситуація у Бєлгороді початком громадянської війни у Росії.

"Зараз багато хто використовує цей термін. І мені здається, що це до певної міри тролінг. Памʼятаєте, коли після подій на Донбасі у 2014 році російська пропаганда кричала про "громадянську війну" в Україні, коли одна частина країни воює проти іншої", - розповідає Огризко.

Він також додав, що зараз це просто перекидається на московську аудиторію.

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"Так само, як і розмови про воєнторги, де можна купити танки та БТРи. Тому це поки що більше варіант психологічної війни, а до громадянської війни у РФ ще не дійшло. Але це зовсім не означає, що до неї не дійде, особливо враховуючи, що у Росії вже створили кілька кишенькових армій. А їх створюють лише для того, щоб або обороняти чесно награбоване, або грабувати далі. А це без стрілянини не обходиться", - наголосив експерт.

На кінець Володимир Огризко сказав, що не потрібно виключати громадянську війну в Росії. Для України було б дуже добре, якби це почалося якомога швидше.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Звільнення Бєлгородщини

Нагадаємо, що легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області і знищують військову техніку російських військ.

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