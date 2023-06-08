УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Громадянська війна у Росії: експерт пояснив про ситуацію у Бєлгороді

Юлія Куришко
8 червня 2023, 02:40
31
У Росії вже створили кілька кишенькових армій, зазначив Володимир Огризко.
Громадянська війна у Росії: експерт пояснив про ситуацію у Бєлгороді
Росія за крок до громадянської війни / колаж: Главред, фото: Главред, росзмі

В інтервʼю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко розповів, чи стане ситуація у Бєлгороді початком громадянської війни у Росії.

"Зараз багато хто використовує цей термін. І мені здається, що це до певної міри тролінг. Памʼятаєте, коли після подій на Донбасі у 2014 році російська пропаганда кричала про "громадянську війну" в Україні, коли одна частина країни воює проти іншої", - розповідає Огризко.

Він також додав, що зараз це просто перекидається на московську аудиторію.

відео дня

"Так само, як і розмови про воєнторги, де можна купити танки та БТРи. Тому це поки що більше варіант психологічної війни, а до громадянської війни у РФ ще не дійшло. Але це зовсім не означає, що до неї не дійде, особливо враховуючи, що у Росії вже створили кілька кишенькових армій. А їх створюють лише для того, щоб або обороняти чесно награбоване, або грабувати далі. А це без стрілянини не обходиться", - наголосив експерт.

На кінець Володимир Огризко сказав, що не потрібно виключати громадянську війну в Росії. Для України було б дуже добре, якби це почалося якомога швидше.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Звільнення Бєлгородщини

Нагадаємо, що легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію. Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії і хиткість режиму Путіна в Кремлі.

Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантів. Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії проводять демілітаризацію Бєлгородської області і знищують військову техніку російських військ.

Ополченці прорвалися на Білгородщині, сіра зона вже майже 10 км2. Війська країни-агресора Росії не контролюють пункт пропуску на кордоні з Україною на Білгородщині, діяльність ополченців фіксують у Новій Таволжанці.

Більше цікавих новин:

війна в Україні Бєлгород громадянська війна Бєлгородська Народна Республіка
Реклама

Головне за день

"Я віддаю накази": Зеленський сказав, чи причетна Україна до подій на території РФ

"Я віддаю накази": Зеленський сказав, чи причетна Україна до подій на території РФ

00:21 Україна
Країни НАТО можуть відправити війська в Україну - Расмуссен

Країни НАТО можуть відправити війська в Україну - Расмуссен

23:26 Політика
На Херсонщині плавають тіла потопельників, а окупанти не дають рятувати людей - Зеленський

На Херсонщині плавають тіла потопельників, а окупанти не дають рятувати людей - Зеленський

22:31 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:00

Яке сьогодні свято 8 червня: що сталося у світі та кого вітати

03:43

Стала невпізнанною: діва Кончіта Вурст кардинально змінила імідж

03:13

Чому геніальні господині в СРСР мили вікна оцтом, а посуд содою

02:40

Громадянська війна у Росії: експерт пояснив про ситуацію у Бєлгороді

01:55

Не лише для зупинки контрнаступу: експерт пояснив, навіщо РФ підрив Каховської ГЕСВідео

Росія готова кинути Крим, Кремль вже розуміє свою поразку - ГончарРосія готова кинути Крим, Кремль вже розуміє свою поразку - Гончар
00:21

"Я віддаю накази": Зеленський сказав, чи причетна Україна до подій на території РФ

00:03

"З бабусею важко працювати": популярний російський артист принизив Долину

07 червня, середа
23:42

"Я звір": голлівудська актриса показала, як голить своє обличчя

23:41

"Людина-павук" Том Холланд "зламався": актор припиняє кар'єру

Реклама
23:37

Найсуворіший день в році: прикмети 9 червня і що не можна робитиВідео

23:26

Країни НАТО можуть відправити війська в Україну - РасмуссенВідео

23:21

Путін цинічно зібрався "рятувати" людей на другий день після підриву ГЕСФотоВідео

22:59

"Російський олігарх запрошував": Байкова зізналася, чи отримувала гроші за інтимВідео

22:58

"На черзі 2 небезпечних хвороби": вчений розповів про загрозу після підриву Каховської ГЕСВідео

22:31

На Херсонщині плавають тіла потопельників, а окупанти не дають рятувати людей - ЗеленськийФотоВідео

22:08

Чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбив співачку на всю РосіюВідео

22:02

"Буде ще більше": стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕСВідео

21:50

Чому в четвер потрібно пити каву з корицею - лише мудрі люди знають відповідь

21:32

Молили про допомогу: з Олешків евакуювали жінку з дітьми, яким дроном передали водуФотоВідео

21:26

Чому свекрусі не можна мити посуд у невістки: що означає древня прикмета

Реклама
20:49

"Я в шоці": Зеленський без поблажок розніс ООН і Червоний хрест через підрив ГЕСВідео

20:36

Сергій Стерненко. Окупанти радіють підриву ГЕС, а "опозиція" відмазує РосіюВідеоблоги

20:21

"Спітнілий комік": американський телеведучий звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕСФотоВідео

20:11

На прилавки України потрапив продукт із небезпечним для життя хімпрепаратом

20:10

Серед опозиціонерів РФ знайшлися адвокати Путіна: "може, гребля впала сама?"Погляд

19:28

Шквали атакують Україну: синоптики попередили про неприємностіВідео

19:14

Путін вчергове вирішив полякати Захід своїм божевіллямПогляд

19:03

Під воду пішли 80% Олешок: окупанти розстрілюють за спробу врятуватисяВідео

18:51

Що робити з поліетиленовими пакетами: 5 способів несподіваного застосування

18:46

"В обличчя плюнули": 73-річна Бабкіна жорстко накинулася на Пугачову

18:35

Кубраков: з підтоплених районів Херсонщини евакуйовано 1700 людей

18:20

"Зібрати тривожну валізку і документи": жителів Енергодара просять покинути містоВідео

18:13

"За спиною розстрілювали дрг-шника": Огневич поділилася моторошними спогадами

17:58

Наомі Кемпбелл показала рідкісне фото дочки від сурогатної мами

17:56

Трагедія величезна: ще одне місто в Херсонській області на 100% йде під водуВідео

17:53

Великі літери і нахил: як дізнатися характер людини по почерку

17:22

"Це неправда": контрнаступ ЗСУ ще не починався - ДаніловВідео

17:20

Favbet Foundation і ФК "Колос" передали ЗСУ два позашляховики

17:06

Підтвердилося найгірше - у Шеннен Доерті виявилися метастази в головному мозку

17:01

Зурочення чи очищення: навіщо люди залишають сіль під ліжком і на порозі

Реклама
16:54

"Вони так по-дикунськи це бачать": в Міноборони назвали ціль РФ у підриві дамби ГЕСФотоВідео

16:47

Неприємні наслідки і велика сварка: чому не можна залишати брудний посудВідео

16:42

"Джонні подобається": Депп пишається роллю дочки Лілі в серіалі "Ідол"Відео

16:41

Окупанти масово залишають позиції та тікають через підрив Каховської ГЕСВідео

16:26

1+1 media відновлює програму стажування "Ближче до ТБ" та оголошує пошук стажерів

16:19

"З Україною в серці": БФ молодіжної ініціативи "Надія" проведе хвилю аукціонів в Європі та США для збору коштів на медобладнанняФото новости компании

16:15

Що означає слово рожа - Авраменко розповів, коли його можна говоритиВідео

16:08

Путін наказав підірвати Каховську ГЕС через контрнаступ ЗСУ – ДаніловВідео

16:03

Для чого п'ють каву з перцем: нові відомості про гострий на смак напій здивуютьВідео

15:57

Ердоган в терміновому порядку подзвонив Зеленському і зробив дивну пропозицію щодо Каховської ГЕСВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти