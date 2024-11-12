'Кордони не можуть бути змінені силою': в Раді ЄС відбудеться серйозна дискусія

На думку глави МЗС Польщі, Європа повинна нести відповідальність за своїх громадян, сусідні держави та майбутні покоління.

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Сікорський анонсував серйозну дискусію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ключові тези Сікорського:

На засіданні Ради ЄС відбудеться серйозна дискусія

Глава МЗС Польщі розраховує на рішучі кроки від ЄС

На найближчій Раді ЄС, тобто 19 листопада, відбудеться дискусія, яка визначатиме майбутнє Євросоюзу як стратегічного гравця. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський нас пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем у Варшаві, передає RMF24.

Радослав Сікорський заявив, що "зараз в Україні відбувається історія". Він також зазначив, що на майбутньому засіданні Ради міністрів закордонних справ відбудеться дуже серйозна розмова.

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"Те, що ми зробимо або не зробимо на цій Раді закордонних справ, може визначити майбутню довіру до ЄС і майбутнє ЄС як стратегічного гравця", – повідомив глава польської дипломатії.

Глава МЗС Польщі наголосив, що Європа повинна нести відповідальність за добробут своїх громадян, сусідні держави та майбутні покоління.

"Вона (Рада ЄС - ред.) зобов'язана докласти всіх зусиль для досягнення справедливої угоди, підтримувати принципи міжнародного права, відновити це табу, що в Європі кордони не можуть бути змінені силою", – сказав Сікорський.

Він підкреслив, якщо Рада ЄС не почне діяти, то "на нас чекає темне майбутнє".

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - новини за темою

Як раніше писав Главред, Україна виконала всі необхідні умови, які раніше були невиконаними й визначені у висновку Європейської комісії 2022 року. У 2025 році Єврокомісія сподівається на старт переговорів про вступ до ЄС.

На думку колишнього командувача Організації Північноатлантичного договору Джеймса Ставрідіса, Україна також може отримати членство в Європейському Союзі, який вклав мільярди доларів у допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Нагадаємо, єврокомісар із питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна зможе впродовж наступних п'яти років стати членом Європейського Союзу, але лише за умови виконання всіх необхідних реформ. За його словами, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".

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Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

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