'Готові голосувати за табуретку': чи є в Білорусі альтернатива Лукашенку

Нинішній білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує керувати і надалі, тому послідовно знищує всіх своїх опонентів.

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Лукашенко планує керувати і надалі, вважає Сергій Бульба / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робим разам" Сергій Бульба розповів, чи є в Білорусі кандидати в президенти, крім Олександра Лукашенка, за яких готовий проголосувати білоруський народ.

За його словами, у 2020 році багато хто голосував за Віктора Бабарика. І саме тому Лукашенко так жорстко розправляється з усіма тодішніми кандидатами.

"Всі вони зараз сидять у в'язницях, і ніхто не знає їхньої долі. Кілька місяців тому була інформація, що в тюремну лікарню привезли Бабарика, але він був в такому стані, що лікарі його не впізнали і лише за документами зрозуміли, що це він", - розповів Бульба в інтерв'ю Главреду.

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Політик додав, що нинішній білоруський диктатор Лукашенко планує керувати і надалі, тому послідовно знищує всіх своїх опонентів.

"І на виборах 2025 року, якщо до них доживе, прагне висуватися сам, але він все одно побоюється, що Москва може висунути іншого кандидата. За поточних умов, білоруси готові проголосувати не лише за Тихановську, а навіть за табуретку замість Лукашенка", - сказав він.

Як повідомляв Главред, раніше Сергій Бульба спрогнозував, чи варто Києву побоюватися нового наступу російських окупантів з боку Білорусі.

Також він пояснив, як Путін руками білорусів організовуватиме конфлікт з НАТО.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

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