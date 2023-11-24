Слово тримає донині: Арахамія - про дзвінок Лукашенка в перший день війни

Самопроголошений президент Білорусі зізнався, що не може не пустити в свою країну російських окупантів.

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Лукашенко в перший день війни обіцяв не відправляти своїх військових у бій проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У найперший день, коли російські окупанти пішли в повномасштабний наступ, українській владі зателефонував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він дав одну обіцянку, в яку того дня ніхто не повірив. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Виявилося, що Лукашенко намагався поговорити із Зеленським, але президент України відмовився. Тоді на контакт пішов Арахамія і говорив з ним по гучному зв'язку.

У перший день повномасштабного вторгнення Лукашенко пообіцяв, що не відправлятиме білоруських солдатів на війну проти України. Водночас він додав, що не може заборонити росіянам використовувати його територію.

відео дня

"Він (Лукашенко) тоді сказав, що ми не будемо воювати з Україною ... Він чесно сказав: Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою, і через Білорусь не заходили або не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України", — сказав Давид Арахамія.

Українська влада не вірила Лукашенку, оскільки тоді було багато провокацій з боку Білорусі.

"Ми цьому не повірили, багато разів були провокації ... говорили, що ось переодягнені білоруські солдати воюють", - каже Арахамія.

Але потім виявлялося, що все це чутки. Виходить так, що Лукашенко досі тримає це своє слово. Арахамія додав, що самопроголошений президент Білорусі пропонував стати посередником і нічого не вимагав від України натомість.

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