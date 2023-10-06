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"Поводиться абсолютно правильно": Лукашенко несподівано "прогнувся" перед Зеленським

Олексій Тесля
6 жовтня 2023, 17:14 оновлено 6 жовтня, 17:21
Олександр Лукашенко стверджує, що західні країни нібито "кинули" Володимира Зеленського і не дають Україні допомоги.
Володимир Зеленський, Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко несподівано похвалив Володимира Зеленського / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зробив несподівану заяву з похвалою на адресу президента Володимира Зеленського.

У нинішній ситуації глава української держави поводиться абсолютно правильно, вимагаючи допомоги від західних партнерів, підкреслив Лукашенко, повідомляє Белта.

Він каже, що в медіа нібито склався образ Володимира Зеленського як "жебрака", коли він домовляється із західними країнами про допомогу Україні.

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"Зеленський поводиться абсолютно правильно", - заявив Лукашенко.

Разом з тим білоруський диктатор відзначився маячнею про те, що напад РФ на Україну нібито було заплановано заздалегідь, а Україну Сполучені Штати мовляв "визначили жертвою", пообіцявши їй максимальну підтримку.

При цьому він також повторив тези російської пропаганди про те, що Зеленський нібито воює "до останнього українця".

Лукашенко також каже, що західні країни нібито "кинули" Зеленського і не дають Україні допомоги, яку обіцяли раніше.

  • "Зеленський задає питання: "Як же так?" І захід (європейці і особливо) не виконує домовленості. Тому Володимир Олександрович їм каже: "Чому не робите те, що обіцяли?". Він їде і від них вимагає. Правильно чинить? Правильно. Домовленість була", - додав білоруський диктатор.

Раніше експерт пояснив, чому Лукашенко змушений постійно підігравати Володимиру Путіну. У випадку з країною-агресором РФ і Білорусі стався збіг не інтересів держав, а інтересів диктаторів – Путіна і Лукашенка, говорить експерт.

Нагадаємо, раніше у Лукашенка повідомили про "вторгнення" вертольота Польщі і вибухнули обуренням. У підконтрольній країні-агресору Росії республіці Білорусь двічі "зафіксували" нібито порушення свого повітряного кордону вертольотами Польщі.

Раніше на економічному форумі ПМЕФ-2023 в Санкт-Петербурзі глава Кремля Володимир Путін заявив, що тактична ядерна зброя Росії вже в Білорусі. "Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина", - сказав Путін.

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Володимир Зеленський Олександр Лукашенко війна Росії та України
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