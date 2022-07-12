Держдума РФ збереться на позачергове засідання: експерт розповів, на що чекати Україні

Що обговорюватимуть на засіданні Держдуми РФ 15 Липня / Главред

У п'ятницю, 15 липня, Держдума РФ збереться для вирішення "невідкладних питань". Так як армія країни-агресора вже видихалася у війні проти України, владі потрібно заповнити цю "паузу" політичною активністю. Про це повідомив політичний аналітик Олександр Кочетков спеціально для Главреда.

За словами експерта, 15 липня навряд чи буде оголошена мобілізація в РФ, так як під це не була проведена й досі пропагандистська кампанія.

"15 липня варіанти по оголошенню мобілізації в Росії або чогось в цьому дусі малоймовірні, оскільки не проведена ще пропагандистська кампанія. Не на Думу будуть звалювати це рішення, оскільки вона не авторитетна в російському суспільстві - це викличе обурення. Але якщо це проголосить Путін, до якого як до культової особистості довіра в російському суспільстві все ще існують, то тут проблем я не бачу", - повідомив Олександр Кочетков.

Також Держдума може заявити про нову зовнішньополітичну стратегію РФ.

"Може бути заявлена нова зовнішньополітична стратегія - так звана стратегія обложеної фортеці. Тобто ті, хто не з нами – вороги, і їх будемо обмежувати в енергоресурсах і вести проти них всякі види боротьби", - підсумував політичний аналітик.

Раніше Главред писав про те, що колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука заявив, що Росії гіпотетично вдасться захопити ті кілька населених пунктів Донбасу, які ще залишаються під контролем України, то окупанти на цьому не зупиняться. За його словами, Росія може використовувати факт взяття під повний контроль Донеччини і Луганщини для початку переговорів і оперативної паузи.

Нагадаємо, Олег Жданов заявив, що повне захоплення Донбасу зв'яже руки Росії, а Україна отримає більш вигідні позиції. За його словами, Росія не обмежить свої апетити щодо повного захоплення України. Однак в РФ виникнуть проблеми з їх резервами. Особливо яскраво це буде видно по техніці і озброєнню, якого не вистачить.

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