Палає склад з боєприпасами: у Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа

У Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа/ скрін

У Белгородській області Росії в четвер, 13 жовтня, спалахнула масштабна пожежа і чути звуки детонації.

Пожежа спалахнула у селищі Октябрський неподалік від українського кордону. Відповідні повідомлення і відео ширяться у Telegram-каналах.

Місцеві жителі повідомляли, що горить і детонує склад з боєприпасами росіян.

Про це повідомив також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Він написав у своєму Telegram-каналі, що пожежа спалахнула і справді на складі з боєприпасами.

При цьому він зазначив, що потерпілих серед цивільних немає. Але евакуація людей з селища все-таки планується.

скрін

скрін

Нагадаємо, к російському Бєлгороді у четвер, 13 жовтня, вдень прогриміли потужні вибухи. В результаті в місті є руйнування. Повідомлялося, що в будинок було попадання від уламків ракети, яку терористи РФ випускали по Україні.

Раніше правозахисник Марк Фейгін заявив, що через власні невдачі на фронті в Україні Росія вдарила ракетами і дронами майже по кожній області. Однак ЗСУ цього просто так не залишать і будуть давати жорстку відповідь. Цілями можуть стати Бєлгород і Ростов.

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