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"Горіти Вовці у пеклі вічно": ЗМІ розповіли про розлад між Путіним і патріархом Кирилом

Анна Ярославська
18 травня 2023, 11:07 оновлено 18 травня, 11:15
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Господар Кремля Путін нібито розлютився на Патріарха Кирила і заявив, що главу РПЦ "давно пора міняти".
Володимир Путін, патріарх Кирило
Між Путіним і патріархом Кирилом нібито стався розлад / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Між російським диктатором Володимиром Путіним і скандальним главою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим), який активно підтримує криваву війну в Україні, стався розлад. Глава РПЦ нібито розкритикував президента РФ з широкого кола проблем, а Путін вибухнув лайкою на адресу Кирила. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

Путіну доповіли, що патріарх Кирило під час спілкування з близькими до нього людьми дав негативну оцінку діям президента.

"Так, на думку Патріарха Кирила, Путін хоче від Бога відкупитися іконами. Кирило висловив думку, що президент не є віруючою людиною, а "до Бога біжить, коли півень клюне". Патріарх ставив і риторичні запитання: "Що, з шаманами не вийшло?" і "Невже у Юрки (Ковальчука) сатаністи закінчилися?". Кирило зробив і досить дивне для патріарха висловлювання, мовляв, "якщо Бог є, то горіти Вовці в пеклі вічно, і жодні ікони не допоможуть", - йдеться у повідомленні.

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Під час закритої наради господаря Кремля з кількома людьми з близького кола, Путін нібито дав волю емоціям і обрушився в бік Кирила лайкою і погрозами, суть яких зводилася до того, що патріарха давно пора міняти.

"Далі обговорили вплив "вищих сил" на поточні процеси та стан справ. Учасники бесіди підтримали Путіна і запевнили що "вищі сили", які дали йому владу, не залишать його і виведуть з будь-якої кризи. Попри ці запевнення близьких, ввечері президенту знову знадобилася допомога чергових медиків", - резюмували на каналі.

Путін вдається до послуг шаманів - що відомо

Давно ходять чутки, що російський диктатор Путін звертається за допомогою до шаманів.

Ексдепутат російської Держдуми, оперна співачка Марія Максакова заявляла, що Путін дуже вірить в ефективність шаманських обрядів. Одного з шаманів він навіть боїться, а тому запроторив його в психлікарню. Йдеться про якутського шамана Олександра Габишева, який йшов пішки до Москви, щоб "вигнати демонів Путіна в пекло".

Раніше Telegram-канал Генерал СВР писав, що минулого літа одночасно в Криму та в резиденції президента РФ був проведений псевдочерномагічний ритуал з жертвоприношенням.

У вересні минулого року після оголошення часткової мобілізації Путін нібито втік з Москви в резиденцію на Валдаї та провів зустріч зі старцем, щоб переконатися в "допомозі вищих сил".

Інші новини:

новини Росії РПЦ Патріарх Кирило Володимир Путін
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