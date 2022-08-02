Путін вдарився у безумство: в Кремлі та Криму провели ритуал з жертвопринесенням - ЗМІ

Володимир Путін заради перемоги у війні нібито провів псевдочорномагічний ритуал / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Президент країни-агресорки Володимир Путін впав у відчай через невдачі на війні в Україні та звернувся за допомогою до "вищих сил".

Як пише Telegram-канал Генерал СВР, в ніч з 31 липня на 1 серпня одночасно в Криму та в резиденції президента був проведений псевдочорномагічний ритуал з жертвоприношенням.

"За задумом організаторів, він повинен принести Путіну "здоров'я, перемоги, вічну владу" і тому подібну маячню. Путін спостерігав за проведенням обряду у себе в резиденції, беручи пасивну участь. І якщо в присутності Путіна в жертву в особливо жорстокій формі був принесений білий пугач, то в Криму, як доповіли президенту, в жертву була принесена людина - місцевий неповнолітній житель", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Telegram-канал повідомляє, що найближчий друг Путіна Юрій Ковальчук влаштував йому аудієнцію з недоумкуватим "старцем", який напророкував президенту швидку "перемогу", без уточнення параметрів, і "владу над половиною світу і місце в пантеоні великих царів".

"Ми вже неодноразово розповідали про специфічні захоплення президента Росії Володимира Путіна містикою, коли для ухвалення важливих, іноді доленосних рішень залучалися старці, екстрасенси, астрологи, шамани. Доля країни, та й світу, в руках вмираючого ідіота Володимира Путіна, який вірить в те, що його "ведуть вищі сили " до перемоги і вічного життя. Чим швидше це безумство закінчиться, тим краще для всіх, без винятку", - зазначають на каналі.

Як повідомляв Главред, мольфарка, учасниця секретного "батальйону 14" Магдалена Мочіовскі розповіла, що для підтримки здоров'я російський диктатор Володимир Путін користується не лише традиційною медициною, а й різноманітними шаманськими зіллям. За її словами, шамани готують спеціальне зілля, яке допомагає відновити енергію. Його варять під час повного Місяця.

Астролог Влад Росс вважає, що кінець нинішнього господаря Кремля може бути жахливим. Президент РФ Володимир Путін може незабаром бути убитий. Не виключено, що це може статися в серпні поточного року.

Інші новини: