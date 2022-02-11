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Головний комуніст Росії загримів у лікарню слідом за Жириновським: що відомо про їх стан

11 лютого 2022, 17:09

Політики знаходяться в одній лікарні.

Жириновський, зюганов
Скандальні депутати РФ госпіталізовані в Москві / УНІАН

Лідера КПРФ Геннадія Зюганова госпіталізували в Москві. Його на кілька днів помістили в лікарню для профілактики.

Як розповів глава прес-служби партії Олександр Ющенко, дане рішення прийнято з урахуванням епідеміологічної ситуації, а також перенесених політиком протягом останніх кілька років оперативних медичних втручань, пише російський "Інтерфакс".

Лікування Зюганов, як правило, проходить в Центральній клінічній лікарні (ЦКБ) в Москві.

Варто відзначити, що в цьому ж медзакладі знаходиться і Володимир Жириновський, якого госпіталізували кілька днів тому.

читайте також8 вакцин не допомогло: Жириновського у важкому стані госпіталізували і підключили до ШВЛСтаном на 11 лютого його стан здоров'я оцінюється як Стабільний.

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Однак у російських ЗМІ пишуть, що у Політика велика поразка легенів, через що його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів. При цьому наголошується, що політик нібито ще й встигає працювати з лікарняної палати – він віддалено проводить консультації з підлеглими і віддає вказівки.

Нагадаємо, що Компартія РФ подала проект звернення до президента Володимира Путіна з питання офіційного визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі "незалежними державами".

Також повідомлялося, що російський депутат, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, відомий своєю українофобною позицією, приховував факт інфікування коронавірусом від інших майже два тижні. Про його хворобу знав лише вузьке коло осіб, до якого входили його особисті охоронці, помічники, а також керівник апарату.

Автор: Сергій Кущ
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новини Росії Геннадій Зюганов Володимир Жириновський
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