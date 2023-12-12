Президенту США Байдену загрожує імпічмент - Reuters

13 грудня Палата представників США може проголосувати за формалізацію розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

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Палата представників голосуватиме за оформлення імпічменту Байдена - ЗМІ / Фото: twitter.com/WhiteHouse

У середу, 13 грудня, Палата представників Конгресу США, яку контролюють республіканці, проголосує за офіційне оформлення процедури імпічменту президента-демократа Джо Байдена. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на помічника лідера республіканців, який говорив на умовах анонімності.

Зазначається, що офіційні плани щодо голосування не остаточні.

У четвер Палата представників повинна залишити Вашингтон на понад тритижневі канікули в кінці року.

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Республіканці в Палаті представників звинувачують президента-демократа і його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віцепрезидент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 рр.

Крім цього, Міністерство юстиції США звинувачують в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена, бізнесмена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує свою провину.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 12 грудня зустрінеться з главою Білого дому. Джо Байден прийме українського лідера в Білому Домі у вівторок, оскільки переговори щодо угоди про допомогу Україні зайшли в глухий кут у Конгресі.

Візит, про який Білий дім оголосив у неділю, є третім візитом Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні.

11 грудня Зеленський зустрівся в США з міністром оборони Ллойдом Остіном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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