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ЗСУ готові до боїв і будуть тиснути: у Пентагоні спрогнозували зимову тактику

Олексій Тесля
20 листопада 2023, 23:07
Пакет військової допомоги США на $100 млн, зокрема, включає зимове спорядження, підкреслив Ллойд Остін.
Ллойд Остін, українські військові
Ллойд Остін спрогнозував хід бойових дій / ua.depositphotos.com, 93 ОМБр Холодний Яр

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III вважає, що українські воїни готові до бойових дій взимку і мають необхідні засоби для успіху в війні з РФ.

"Я думаю, вони (українські сили - ред.) готові до бойових дій взимку, і, звичайно, вони виконали велику роботу в минулому році", - сказав Остін на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Міністр додав, що оголошений раніше США останній пакет військової допомоги на $100 млн, зокрема, включає зимове спорядження.

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"Так що так, у них є всі засоби, які їм будуть потрібні, щоб домогтися успіху в боях взимку. І я думаю, я згоден з президентом Зеленським, що правильне рішення – це продовжувати тиснути, вести боротьбу з ворогом", - заявив Остін.

Військова допомога Україні

Раніше стали відомі деталі допомоги від Пентагону. Пакет США Україні включає в себе додаткові засоби ППО і артилерійські боєприпаси.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США. Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, підкреслив український президент.

Як повідомлялося раніше, ФРН передасть Україні потужну допомогу на 400 млн євро. Борис Пісторіус анонсував підготовку для України нового пакету військової допомоги, який спрямований на зміцнення української оборони.

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ЗСУ Ллойд Остін війна Росії та України
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