Гіркіна бережуть для передачі в Гаагу, коли РФ піде на поступки Заходу – Ейдман

Колишній ватажок терористів потрібен Путіну живим, щоб віддати його у Міжнародний кримінальний суд у справі про збитий малайзійський Боїнг.

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Гіркін потрібен Путіну живим, його віддадуть в Гаагу, зазначає Ейдман/ колаж: Главред, фото: скрін

Причина затримання і взяття під арешт колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) у країні-агресорці Росії одна – він неприємно і образливо відгукувався про російського диктатора Володимира Путіна. А такі висловлювання у бік глави Кремля диктатор сприймає як "великий кримінал", і його оточення добре знає про це.

Вбивати Гіркіна за образи в бік Путіна не будуть, адже він потрібен Кремлю живим, щоб у разі необхідності піти на поступки Заходу його можна було віддати в Гаагу. Про це сказав російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

Він вважає, що у Гіркіна було два варіанти подальшої долі – його або могли вбити, а потім списати це на українців, або посадити.

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"Я все-таки схилявся до того, що посадять. Тому що він, напевно, російській владі таки потрібен живим. І ось на який випадок – якщо вони спробують піти на якісь поступки Заходу, то кого можна здати в Гаагу? Зрозуміло, що Путіна навряд чи – його в останню чергу віддадуть", – зазначив Ейдман.

Він наголосив, що Гіркін нікому не потрібен, тому Кремль його буде тримати лише для таких цілей – щоб можна було віддати його в у Міжнародний кримінальний суд у разі потреби піти на поступки Заходу.

"Тобто він їм потрібен живим як такий цінний кадр, якого можна в разі чого здати в Гаагу, де він, як відомо, засуджений у справі про збитий малайзійський Боїнг", – наголосив Ейдман.

Затримання та арешт Ігоря Гіркіна

21 липня стало відомо, що Гіркіна затримали силовики. У його квартирі працівники Слідчого комітету РФ провели обшук. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього члена ПВК "Вагнера", ексдепутата Ярославля Дмитра Петровського. Дружина Гіркіна Мирослава Регінська повідомила у соцмережах, що проти її чоловіка висунуто звинувачення в екстремізмі.

Ввечері цього ж дня Гіркін був заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Також під час пікету на підтримку затриманого ексватажка бойовиків у Москві біля будівлі суду затримали колишнього "губернатора ДНР" Павла Губарєва, який є найближчим соратником Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

Нагадаємо, після затримання Гіркіна в ГУР анонсували "загострення" в Кремлі. Затримання Гіркіна показує, що мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння, заявили в українській розвідці.

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