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Гігантська воронка і стовп диму: біля бази "Шахедів" у РФ прогримів вибух

Олексій Тесля
2 липня 2023, 17:52 оновлено 2 липня, 18:16
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Розмір воронки від вибуху становить 10 метрів в діаметрі і близько 4 метрів глибиною.
Примоско-Ахтарськ
У Примоско-Ахтарську прогримів потужний вибух / скріншот

У Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ прогримів потужний вибух поблизу військового аеродрому. В результаті вибуху утворилася величезна воронка.

За даними ЗМІ, розмір воронки становить 10 метрів в діаметрі і близько 4 метрів глибиною, повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. Що стало причиною вибуху - поки невідомо.

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Як уточнює Telegram-канал 112, біля військового аеродрому впала ракета. Її приналежність встановлюється.

Додамо, що за деякими даними саме з цього військового аеродрому РФ запускає іранські дрони-камікадзе, які атакують мирні міста України.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкої працювала система ППО загарбників. У Севастополі невідомі безпілотники атакували об'єкти в районі селища Качі, сили ворожого Чорноморського флоту збили нібито"два БПЛА".

Раньше над Кримським мостом помітили великий стовп густого диму. Російські загарбники різко перекрили міст на кілька годин, списавши все на "військові навчання". Полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що окупанти намагаються навчитися закривати міст за допомогою задимлення.

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