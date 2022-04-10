Україні запропонували купити 100 німецьких самохідних гаубиць – ЗМІ

Гаубица Panzerhaubitze 2000/ ips-dc.org

Україні надійшла пропозиція закупити 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) виробництва німецької компанії.

Про це повідомляє видання Welt із посиланням на джерела в українських урядових колах. Зазначається, що таку пропозицію компанія-виробник Krauss-Maffei Wegmann надіслала до німецького Міністерства економіки.

Разом із навчальним комплектом і запасними частинами за 100 таких гаубиць потрібно буде заплати 1,7 мільярда євро. Крім Panzerhaubitze 2000 пропонуються також інші варіанти гаубиць – наприклад, безпілотна версія на бронетранспортері Boxer за 1,2 мільярда євро.

Такі гаубиці дозволяють вести вогонь по ворожих цілях на відстані понад 30 кілометрів. Це зробить протистояння ворогу значно ефективнішим, адже на танках доводиться підбиратися до противника набагато ближче.

Планується, що постачання самохідних гаубиць буде проводитися за круговою схемою. Так, Бундесвер у найкоротші терміни передасть Україні 100 своїх гаубиць, а свої запаси такої техніки поповнить за рахунок тих одиниць, які надасть компанія KMW.

Таке рішення ще має затвердити німецька Федеральна рада безпеки. Як зазначає видання Welt, Мінекономіки Німеччини поки що відмовилося коментувати можливість такої домовленості, посилаючись на конфіденційність інформації щодо експорту зброї.

Зазначається, що гаубиці Panzerhaubitze 2000 ззовні схожі на танк. Зазвичай вони не перебувають у першому ряду під час бою, а слідують за основними бойовими танками для підтримки з заднього плану на більшій відстані.

В НАТО обговорили надання зброї Україні

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили в Брюсселі подальші поставки озброєння Україні, зокрема важкої зброї. Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку засідання заявив, що є "нагальна потреба далі підтримувати Україну". Генсек НАТО підкреслив, що союзники постачають зброю Україні для забезпечення її права на самооборону.

Кулеба під час засідання закликав надати подальшу збройну підтримку Україні. Він наголосив, що нашій державі для захисту від РФ потрібна будь-яка зброя, у тому числі танки і швидкісні реактивні літаки.

Потім Кулеба зазначив, що НАТО як організація не буде поки що поставляти Україні зброю для захисту від російського вторгнення. При цьому він зазначив, що Альянс як інституція заохочує союзників, щоб вони надавали Україні допомогу для боротьби проти Росії. Також він додав, що НАТО зараз служить платформою для обговорення таких речей.

Також раніше Керівник Міністерства оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що офіційний Берлін досяг межі з постачання Україні зброї із запасів Бундесверу – німецької армії.

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