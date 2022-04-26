Газпром підтвердив повне припинення поставок газу до Польщі

Газпром припиняє постачання газу до Польщі / УНІАН

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG отримала листа від російського Газпрому про повне припинення постачання газу по Ямальському контракту, пише PGNiG.

"26 квітня Газпром повідомив PGNiG про намір повністю призупинити поставки за Ямальським контрактом на початку контрактного дня 27 квітня. Gaz-System і PGNiG залишаються в постійному контакті і на постійній основі відстежують ситуацію, пов'язану з припиненням поставок Газпромом", – сказано в повідомленні.

PGNiG і оператор польської газотранспортної системи компанія Gaz-System повідомляють, що зараз всі поставки клієнтам здійснюються відповідно до їх потреб.

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"Зараз транспортна інфраструктура, якою управляє Gaz-System, функціонує безперебійно. Національна газотранспортна система поставляється на постійній основі за допомогою інших входів в газову систему, закачуються підземні сховища газу, а паливо передається споживачам відповідно до поточного попиту", - наголошується в повідомленні.

PGNiG зазначає, що Польща має можливість отримувати газ із різних напрямків, в т.ч. через газові з'єднання на Західному і південному кордонах і LNG-термінал в Свіноуйсьце, а також власного видобутку і запасів газу в сховищах, які зараз заповнені приблизно на 80%, що значно вище, ніж у відповідний період минулих років.

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Польща має намір запропонувати пакет заходів в рамках ЄС, за аналогією з системою торгівлі викидами ЄС, який би стимулював країни Союзу відмовлятися від російських енергоресурсів. ETS-європейська система торгівлі квотами на викиди парникових газів в рамках реалізації планів по кліматичних цілях.

"Готуємо проект такого російського ETS, який міг би бути пакетом, що підтримує держави на шляху здобуття незалежності від російських енергоресурсів", - сказала Москва.

За її словами, "російський ETS" може стати частиною плану відмови від російських енергоресурсів.

Міністр додала, що поки опрацьовуються деталі пропозиції, проект може також включати заходи підтримки інвестицій, спрямованих на відмову від російського газу.

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