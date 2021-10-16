УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Газова криза ще стрясе Європу: у РФ вибухнули умовою для ЄС щодо газу і закликали до "діалогу"

16 октября 2021, 14:47

Росія, мовляв, готова забезпечити додаткові постачання газу до Європи, яка повинна "прийняти свої помилки".

газ
У Європі фіксується дефіцит близько 25 мільярдів кубометрів газу - російський віцепрем'єр / Reuters

Можливий сценарій, за якого Європа зіткнеться з новою газовою кризою. Сьогодні на ринку Євросоюзу фіксується дефіцит близько 25 мільярдів кубометрів газу, і цю проблему треба вирішувати. Ставка європейської влади на відновлювані джерела енергії стала помилкою, яку слід визнати. Росія готова організувати додаткові постачання газу до європейських країн, проте заявок від споживачів наразі немає. Про це заявив віцепрем'єр уряду РФ Олександр Новак.

Як повідомляє Інтерфакс, він розповів про те, що Москва готова до перемовин з Брюсселем з питань енергетики і не виключає ситуації, за якої газова криза у Європі повториться і в майбутньому.

"Ми готові до діалогу, про це теж президент казав, ми готові сісти з нашими європейськими партнерами, колегами, і тут мова йде не тільки про поточний газовий сезон, така ситуація не виключено, що може повторитися", - зазначив Новак.

Російський міністр стверджує, що сьогодні в ПСГ (підземних газових сховищах, - ред.) фіксується недостача близько 25 мільярдів кубічних метрів газу – "треба щось з цим робити".

За його словами, у Європі вирішили зробити ставку на відновлювані джерела енергії, проте припустилися помилки, яку тепер не хочуть визнавати.

Реклама

"Політики можуть казати що завгодно, але економіка потім все одно вилазить. Наприклад, як це сталося цього року на газовому ринку Європи. Ось ті хайпи, які ми сьогодні бачимо. Так, політики не хочуть приймати там своїх помилок", - вважає міністр.Читайте такжеГазова криза стрясає Європу: в Євросоюзі оголосили про плани щодо відмови від газу

Також він додав, що Росія готова організувати додаткове транспортування газу до Європи за умови наявності попиту. Однак заявок від споживачів немає.

"У нас є можливість для виконання контрактів, якщо будуть заявки додаткові, безумовно, це можна буде розглянути і додатково врахувати", - підкреслив Олександр Новак.

Газова криза у Європі

Газовий ринок Європи з початку серпня занурився в тривалу кризу. Ціни на газ в ЄС стрімко зростали і стали регулярно досягати рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня вартість листопадових ф'ючерсів досягла 1924 долара за одну тисячу кубометрів газу.

Того ж дня російський президент Володимир Путін зробив заяву про те, що Росія може розглянути можливість збільшення постачань газу в ЄС на 15%. Після цих слів ціна на газ різко знизилася до 980 доларів.

Шантаж Газпрому і запуск ПП-2

Газову кризу в ЄС пояснюють низкою певних факторів, серед них дефіцит палива через низькі запаси газу в підземних газових сховищах після холодної зими і позицією Газпрому, який відмовився від транспортування додаткових обсягів палива через українську ГТС.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу питанням газу. За його словами, на поточний рік росіяни забронювали менше обсягів постачань палива шляхом ГТС України. Наразі Газпром фактично поставив ЄС ультиматум: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або високі ціни на паливо і проблеми з його постачанням.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що зростання цін на газ у Європі відбулося через політику Газпрому, який використовує кризову ситуацію для отримання преференцій у процесі запуску газопроводу ПП-2.

В Асоціації газової інфраструктури Європи розповіли про те, що найменше обсягів газу фіксується в ПСГ Австрії, Нідерландів та Португалії. На думку експертів, газова криза обумовлена високим попитом на паливо в ЄС минулої зими, і нестачею постачань скрапленого газу. Як вважають в організації, ситуація на європейському газовому ринку буде важкою навіть у разі введення до експлуатації Північного потоку-2.

viber
новини Росії газ Олександр Новак Ціна на газ у Європі
Зараз ви переглядаєте новину «Газова криза ще стрясе Європу: у РФ вибухнули умовою для ЄС щодо газу і закликали до "діалогу"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
ПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знатиПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знати Свати повертаються: з'явився трейлер 7 сезонуСвати повертаються: з'явився трейлер 7 сезону Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негодиУкраїну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 роківРечі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років 100 гривень за кг: улюблений продукт українців рекордно подорожчав100 гривень за кг: улюблений продукт українців рекордно подорожчав

Останні новини

21:09

У місті вже просто біда: в Одесі сумна ситуація з коронавірусом

20:37

Жорсткий карантин і рішення щодо транспорту: Запоріжжя опиниться в "посиленій" червоній зоні Відео

20:36

Знайшли мертвим у будинку: ЗМІ розповіли про загадкову смерть відомого дипломата в Києві Відео

20:02

У Росії більш ніж 15 осіб померло після отруєння спиртом

19:46

Пенсіонерка-тусовщиця: у Києві померла знаменита модель і світська левиця

Реклама
19:33

Міграційний удар та захист від Лукашенка і Путіна: у Польщі пояснили плани щодо кордону з Білоруссю Відео

19:21

На цій планеті занадто багато людей Погляд

19:18

Опалювальний сезон: у Кабміні б'ють на сполох через брак вугілля

18:49

Київ захлесне пік захворюваності COVID-19: Рубан назвав терміни посилення карантину Відео

18:44

Саакашвілі стало зле: експрезидент Грузії погодився на вимоги лікарів

18:32

Шантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені Відео

18:06

У Чернівцях на ходу обстріляли автомобіль, є постраждалі

17:55

Українцям можуть зменшити пенсії: кому не пощастить Відео

17:43

Прикмети на 17 жовтня: що не можна робити в Єрофєєв день і як не потрапити в біду Відео

17:32

У Польщі в моторошній ДТП загинула українка

17:08

Водій-неадекват вигнав пасажирів: у Запоріжжі покарали матюкливого маршрутника Відео

16:52

Червона зона і жорсткий карантин: в Одесі назвали сценарій зупинки навали COVID-19 на місто Відео

16:41

Як невакцинованим потрапити в інше місто з 21 жовтня: Ляшко назвав єдину умову Відео

15:58

Україна "задавить" Росію в Гаазі: Кулеба жорстко попередив Москву про потужний удар Відео

15:55

М'яка зима і безсніжний Новий рік: синоптик уточнила прогноз погоди для України на кілька місяців

Реклама
15:45

У Києві п'яний водій вантажівки збив двох людей: постраждав відомий історик, його друг загинув

15:22

Наймодніші чоботи зима 2021 2022, в яких захочеться крокувати хоч на край світу Фото

15:05

Путін закинув ноги на стіл і збиткується з Заходу Погляд

15:00

Гороскоп на 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження, плітки або ревнощі Відео

14:47

Газова криза ще стрясе Європу: у РФ вибухнули умовою для ЄС щодо газу і закликали до "діалогу" Відео

14:36

Кривава стрілянина в Києві: невідомі зрешетили маршрутку, є поранений

14:31

Україна готується до великої війни: Арестович повідомив про опрацювання 9 сценаріїв агресії РФ Відео

13:44

Обов'язкова вакцинація: у МОЗ розповіли, як отримати довідку про протипоказання Відео

13:25

Пив пиво у вагоні і буянив у поїзді: у Харкові машиніст метро побив п'яного пасажира Відео

13:10

Суддя шоу Танці з зірками Максим Чмерковський розповів, як у дитинстві мало не втратив ногу Відео

12:31

Ківа згадав Бандеру і влаштував стрілянину з феєрверком Відео

11:59

Ляшко попередив українців про масові карантинні рейди: за відсутність маски штрафуватимуть Відео

11:54

Масова вакцинація в обмін на скасування маскового режиму: Ляшко назвав сценарій послаблення карантину Відео

11:36

Вогняна ДТП на Закарпатті: серед жертв - учасниця угорського талант-шоу та футболістка з Чопа

11:06

Гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: як зробити найстрашнішу Відео

11:01

В Індонезії під час вивчення річки потонули 11 дітей

10:59

Фінансовий гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: несподіване багатство, борги або вигідна пропозиція Відео

10:46

Учасниця шоу Холостяк перемогла в конкурсі Міс Україна Всесвіт 2021: як виглядає красуня

10:23

"Жодних команд не треба": Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь по бойовиках "ЛДНР" на Донбасі

09:44

У США тимчасово перестали робити підліткам щеплення вакциною Moderna: у чому причина

Реклама
09:26

На Закарпатті в страшній аварії живцем згоріли патрульний, військовий і дві дівчини 17 і 18 років

09:19

Гороскоп на 16 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: помилки минулого або перевірка на міцність Відео

09:12

Значення імені Денис: доля, характер і сумісність

08:43

"У нас буде 10 складних днів": в РНБО розповіли, коли чекати на початок піку нової хвилі COVID-19 Відео

08:24

Коронавірус в Україні 16 жовтня: за добу виявили майже 13 тис. нових заражених COVID-19

07:52

У США заявили, що вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від наслідків коронавірусу Відео

07:45

Крах імперії: чи можливий дефолт США Погляд

07:21

Путін нервує через Північний потік-2, його шантаж не працює - Вітренко

07:10

Синоптики пообіцяли українцям на вихідні сонце і заморозки

06:29

Шлях до зловживань та протестів, або Що не так із вакцинацією освітян Погляд

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять