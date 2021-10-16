Газова криза ще стрясе Європу: у РФ вибухнули умовою для ЄС щодо газу і закликали до "діалогу"

У Європі фіксується дефіцит близько 25 мільярдів кубометрів газу - російський віцепрем'єр / Reuters

Можливий сценарій, за якого Європа зіткнеться з новою газовою кризою. Сьогодні на ринку Євросоюзу фіксується дефіцит близько 25 мільярдів кубометрів газу, і цю проблему треба вирішувати. Ставка європейської влади на відновлювані джерела енергії стала помилкою, яку слід визнати. Росія готова організувати додаткові постачання газу до європейських країн, проте заявок від споживачів наразі немає. Про це заявив віцепрем'єр уряду РФ Олександр Новак.

Як повідомляє Інтерфакс, він розповів про те, що Москва готова до перемовин з Брюсселем з питань енергетики і не виключає ситуації, за якої газова криза у Європі повториться і в майбутньому.

"Ми готові до діалогу, про це теж президент казав, ми готові сісти з нашими європейськими партнерами, колегами, і тут мова йде не тільки про поточний газовий сезон, така ситуація не виключено, що може повторитися", - зазначив Новак.

Російський міністр стверджує, що сьогодні в ПСГ (підземних газових сховищах, - ред.) фіксується недостача близько 25 мільярдів кубічних метрів газу – "треба щось з цим робити".

За його словами, у Європі вирішили зробити ставку на відновлювані джерела енергії, проте припустилися помилки, яку тепер не хочуть визнавати.

Реклама

"Політики можуть казати що завгодно, але економіка потім все одно вилазить. Наприклад, як це сталося цього року на газовому ринку Європи. Ось ті хайпи, які ми сьогодні бачимо. Так, політики не хочуть приймати там своїх помилок", - вважає міністр.Читайте такжеГазова криза стрясає Європу: в Євросоюзі оголосили про плани щодо відмови від газу

Також він додав, що Росія готова організувати додаткове транспортування газу до Європи за умови наявності попиту. Однак заявок від споживачів немає.

"У нас є можливість для виконання контрактів, якщо будуть заявки додаткові, безумовно, це можна буде розглянути і додатково врахувати", - підкреслив Олександр Новак.

Газова криза у Європі

Газовий ринок Європи з початку серпня занурився в тривалу кризу. Ціни на газ в ЄС стрімко зростали і стали регулярно досягати рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня вартість листопадових ф'ючерсів досягла 1924 долара за одну тисячу кубометрів газу.

Того ж дня російський президент Володимир Путін зробив заяву про те, що Росія може розглянути можливість збільшення постачань газу в ЄС на 15%. Після цих слів ціна на газ різко знизилася до 980 доларів.

Шантаж Газпрому і запуск ПП-2

Газову кризу в ЄС пояснюють низкою певних факторів, серед них дефіцит палива через низькі запаси газу в підземних газових сховищах після холодної зими і позицією Газпрому, який відмовився від транспортування додаткових обсягів палива через українську ГТС.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу питанням газу. За його словами, на поточний рік росіяни забронювали менше обсягів постачань палива шляхом ГТС України. Наразі Газпром фактично поставив ЄС ультиматум: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або високі ціни на паливо і проблеми з його постачанням.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що зростання цін на газ у Європі відбулося через політику Газпрому, який використовує кризову ситуацію для отримання преференцій у процесі запуску газопроводу ПП-2.

В Асоціації газової інфраструктури Європи розповіли про те, що найменше обсягів газу фіксується в ПСГ Австрії, Нідерландів та Португалії. На думку експертів, газова криза обумовлена високим попитом на паливо в ЄС минулої зими, і нестачею постачань скрапленого газу. Як вважають в організації, ситуація на європейському газовому ринку буде важкою навіть у разі введення до експлуатації Північного потоку-2.