ФСБ РФ звинуватила Україну у спробі вкрасти МіГ-31 для провокацій проти НАТО

Росіяни стверджують, що у спробі викрадення їхнього борта винна не лише Україна.

Росіяни кажуть, що ГУР хотіло завербувати увесь екіпаж винищувача / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що заявили в ФСБ:

Українська розвідка провалила спробу викрадення МіГ-31

Україна хотіла здійснити провокацію проти НАТО за допомогою винищувача РФ

Російським пілотам пропонували гроші та іноземне громадянство

Представники країни-агресорки Росії тільки те й роблять, що шукають нові шляхи для звинувачення України та її західних союзників у провокаціях. На цей раз ФСБ РФ придумала історію про зірвану операцію української розвідки.

Як повідомляють російські ЗМІ, згідно з версією ФСБ, військова розвідка разом із "британськими кураторами" восени 2024 року хотіло викрасти російський МіГ-31 з гіперзвуковою ракетою "Кинджал".

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Що примарилось ФСБ РФ

Російська спецслужба повідомляє, що нібито украхнська розвідка хотіла використати винищувач для провокацій проти авіабази НАТО у румунській Констанці, де його могла збити ППО.

Російським пілотам нібито пропонували три мільйони доларів за те, щоб вони перегнали літак на територію України, а саме на аеродром в Одеській області. При цьому один із них каже, що гроші обіцяли перевести на його особисту банківську картку.

Більше того, ФСБ стверджує, що українській розвідці допомагали "британські куратори". Також росіяни згадали міжнародну команду журналістів-розслідувачів Bellingcat. Саме їхня людина, яка представилась як Сергій Луговський, нібито вийшла на зв'язок з російським пілотом. Однак тут є нюанс, сам пілот на відео каже, що з ним контактував Олександр, а не Сергій.

Дивіться відео з розповіддю російського пілота, якого нібито намагалися підкупити:

Також в ФСБ кажуть, що окрім грошей російському льотчику за викрадення МіГ-31 пропонували громадянство однієї із західних країн.

Наразі ні українська, ні британська сторони не коментували заяву ФСБ РФ.

Україна вже здійснила спецоперацію з переміщення російського вертольоту

Главред писав, що у серпні 2023 року вертоліт Мі-8 збройних сил Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки України, яка тривала понад 6 місяців.

З'ясувалося, що розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Разом з ним на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить вертоліт. В результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

Звинувачення РФ в сторону України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російська пропаганда нещодавно запустила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, що перебуває під окупацією РФ.

Раніше також речник Путіна сказав, що українська сторона нібито не хоче йти шляхом політико-дипломатичного врегулювання. Найімовірніше, у трактуванні Пєскова це означає, що Кремль незадоволений небажанням України капітулювати.

Напередодні, у березні поточного року, Міністерство оборони Росії заявило про нібито порушення Україною умов припинення вогню по енергетичних обʼєктах, але це не відповідало дійсності.

Про джерело: ФСБ Федеральна служба безпеки РФ - федеральний орган виконавчої влади, який займається державним управлінням у сфері забезпечення безпеки Росії, боротьби з тероризмом, захисту та охорони державного кордону, охорони внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної економічної зони, континентального шельфу та їхніх природних ресурсів. Координує контррозвідувальну діяльність. ФСБ є основним правонаступником КДБ СРСР. Належить до державних воєнізованих організацій, які мають право купувати бойову, ручну, стрілецьку та іншу зброю. Керівництво діяльністю ФСБ Росії здійснюється президентом РФ.

