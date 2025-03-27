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РФ звинуватила Україну в ударах по енергетиці - Генштаб ЗСУ відповів

Руслана Заклінська
27 березня 2025, 17:38
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Росія поширює фейки з метою затягування війни в Україні, заявили в Генштабі.
РФ звинуватила Україну в ударах по енергетиці - Генштаб ЗСУ відповів
Генштаб відповів на чергові звинувачення РФ в ударах по енергетиці / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Росія звинуватила Україну у нібито порушенні умов припинення ударів по енергетичних обʼєктах
  • Заява Міноборони РФ не відповідає дійсності

Заява Міністерства оборони Росії про нібито порушення Україною умов припинення вогню по енергетичних обʼєктах не відповідає дійсності. Про це повідомив Геншеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі наголосили, що 25-27 березня Сили оборони України не завдавали ударів БпЛА по енергетичних обʼєктах РФ у Курській та Брянській областях. Також ЗСУ не атакували енергетичні обʼєкти на території тимчасово окупованого росіянами українського Криму.

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"Військове відомство країни-агресора продовжує штампувати фейки, з метою безпідставних звинувачень України та затягування війни", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Перемир'я в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 23-25 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США, України та Росії щодо можливого перемир'я в Чорному морі. Адміністрація Дональда Трампа оцінила результати зустрічі як позитивні. Росія погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що США мають вжити заходів у разі порушення Росією умов морського перемир'я. Він також підкреслив, що Вашингтон може залучити інші країни, зокрема Саудівську Аравію, для моніторингу ситуації.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 березня Росія не атакувала енергетичні об'єкти України, і Україна також утрималася від ударів по російській енергетиці. Однак, російські війська здійснили атаки на інші цивільні об'єкти, випустивши понад сотню дронів.

Як повідомляв Главред, 26 березня Зеленський відреагував на атаки Росії по Харкову, Дніпру та Сумах, зазначивши, що в таких умовах недоречно говорити про послаблення тиску на РФ або скасування санкцій. Він підкреслив, що російські удари, зокрема дронами, по мирних містах – це атаки, яких не повинно бути.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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