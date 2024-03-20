Франція здатна перекинути до України 60 тисяч боєготових військ - генерал

Угруповання військовослужбовців Франції готове до виконання завдань і потенційних "найважчих зіткнень", вважає командувач сухопутних військ П'єр Шилль.

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Війська Франції гіпотетично могли б бути перекинуті до України / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, DeepState

Франція здатна застосувати на полі бою 60 тисяч військ. Париж міг би задіяти, наприклад, в Україні, одну 20-тисячну дивізію протягом 30 днів. Про це заявив командувач сухопутними військами, генерал французької армії П'єр Шилль.

Як повідомляє Newsweek, генерал, коментуючи риторику президента Макрона щодо потенційного розміщення військ Франції в Україні, сказав, що Париж міг би задіяти 20 тисяч військових на місяць у рамках коаліції і загалом командувати 60-тисячним угрупованням військ.

Чисельність армії Франції - 121 тисяча солдатів із 24 тисячами резервістів.

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"Хочете миру, готуйтеся до війни", - процитував Шилль крилатий латинський вислів і уточнив, що "джерела кризи множаться і пов'язані з ризиком розростися".

Втім, прямо про плани щодо перекидання військ конкретно до України він не згадав.

Також Шилль акцентував увагу на готовності французької армії до "найважчих зіткнень".

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Заяви про армію Франції в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон, розмірковуючи в контексті своїх заяв про потенційне перекидання французьких військ в Україну, сказав, що у Парижа немає лімітів у рамках протидії Росії. Усе залежить від подальших дій Москви.

Україна не стримає РФ до 2027 року, вважає журналіст Олександр Сотник. Під час чату на Главреді він зробив прогноз, згідно з яким в Одесі можуть з'явитися французькі війська.

Париж готовий перекинути 20 тисяч "багнетів", вважає французький підполковник, співробітник Міністерства оборони Франції Вінсент Арбаретьє. На його думку, військові можуть бути розміщені вздовж Дніпра і кордону з Білоруссю.

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