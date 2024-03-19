Париж готовий перекинути 20 тисяч "багнетів": де можуть розмістити війська в Україні

В ефірі французького ТБ уже обговорюють ймовірні місця дислокації військ в Україні.

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Франція може перекинути в Україну 20 тисяч солдатів / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre, скріншот

У разі, якщо французькі війська перекинуть в Україну, вони можуть зайняти рубежі на північному кордоні України і розміститися вздовж берегової лінії Дніпра на правобережжі.

Таку думку висловив французький підполковник, співробітник Міністерства оборони Франції Вінсент Арбаретьє в ефірі телеканалу LCI.

При цьому він прокоментував гіпотетичний сценарій розміщення французького контингенту в Україні. На екрані було показано ймовірні місця дислокації французьких військ.

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Зазначимо, що на думку представника французького оборонного відомства, військових із Франції можуть розмістити вздовж Дніпра і вздовж кордону з Білоруссю.

Військовий експерт також підкреслив, що розміщення французьких військ уздовж Дніпра показало б для РФ "червону лінію", тобто перехід на територію правобережної України. Водночас розміщення французьких військ уздовж кордону з Білоруссю убезпечило б Київ.

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При цьому він не виключає, що буде ухвалено рішення щодо змішаного варіанту з розміщенням французьких військ в обох цих локаціях.

За словами гостя в студії, за такого сценарію не виключено, що в Україну може бути перекинуто контингент із 20 тисяч французьких військових, сформованих у мобільні бригади.

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Він пояснив, що не йдеться про те, щоб вибудувати безперервну лінію людей. Необхідно розгорнути підрозділи, здатні дуже швидко реагувати на зміну ситуації.

"Підрозділи ближнього бою, бойові підрозділи та підрозділи підтримки, щоб бути здатними утримати росіян", - додав Арбаретьє.

Що кажуть у Генштабі французької армії

Зі свого боку головнокомандувач сухопутними військами Франції П'єр Шиль заявив, що Париж готується до "найважчих" боїв на тлі посилення словесних двобоїв із Москвою.

Французька армія "готова. Якими б не були зміни в міжнародній ситуації, французів можна переконати: їхні солдати дадуть відповідь", - запевняє він у колонці, яку написав у вівторок у щоденній газеті Le Monde.

За його словами, офіційно Франція має можливість задіяти 20 000 осіб протягом тридцяти днів, а також може взяти під командування до 60 000 осіб, як французів, так і їхніх союзників.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Пропозиція Франції про відправлення військ в Україну

Нагадаємо, на українському саміті в Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що поки що немає консенсусу з цього питання. Слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Окрім цього, після критики уряду щодо пропозиції Макрона, президент заявив, що кожне його слово на цю тему є ретельно продуманим. Він назвав можливість відправки військ в Україну "добре обдуманою" і "зваженою".

Як повідомляв Главред, у підсумку французький президент відмовився від ідеї відправки французьких військ в Україну, наголосивши, що так Франція не буде воювати проти Росії. Він підкреслив, що війна в Україні є екзистенціальною для Європи, але Франція не піде на ескалацію і не бажає перебувати в стані війни з Росією.

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