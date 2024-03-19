"Ми не можемо виключити": у Британії заговорили про відправлення військ в Україну

Велика Британія може ухвалити рішення про відправку своїх військовослужбовців на територію України.
Таку ймовірність не виключає колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Про це він сказав у коментарі Times Radio, пише Daily Mail.
Колишній глава британського оборонного відомства допустив, що солдатам королівства доведеться розміститися в Україні.
"Ми повинні використовувати цю фразу: "ми не можемо їх виключити", - сказав Воллес.
Водночас він упевнений у тому, що Лондон має готуватися до збільшення витрат на оборону і підняти мінімальний рівень витрат на оборону в країні до 3% від її ВВП.
Як повідомлялося раніше, Британія поставить Україні боєприпаси на 310 мільйонів доларів. Сили оборони України дуже ефективно використовують артилерію для ведення контрбатарейного вогню.
Відправка військ союзників до України - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
Пропозиція про відправку західних військ в Україну
Як повідомлялося раніше, Париж готовий перекинути 20 тисяч "багнетів". В ефірі французького ТБ уже обговорюють ймовірні місця дислокації військ в Україні.
Нагадаємо, на українському саміті в Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що поки що немає консенсусу з цього питання. Слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.
Окрім цього, після критики уряду щодо пропозиції Макрона, президент заявив, що кожне його слово на цю тему є ретельно продуманим. Він назвав можливість відправки військ в Україну "добре обдуманою" і "виваженою".
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