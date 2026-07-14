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Франція передасть Україні винищувачі Rafale і не тільки: коли їх отримають ЗСУ

Юрій Берендій
14 липня 2026, 17:53
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Зеленський розповів про деталі нової оборонної угоди з Парижем, яка передбачає поставки літаків, систем ППО та спільне виробництво озброєння.
Франція передасть Україні винищувачі Rafale і не тільки: коли їх отримають ЗСУ
Rafale для України - Франція готова передати 16 винищувачів / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Armée de l'Air et de l'Espace

Ключові тези:

  • Україна отримає перші 16 винищувачів Rafale
  • Франція передасть два комплекси SAMP/T цього року
  • Навчання пілотів стартує у Франції вже цього року

Україна домовилася з Францією про постачання перших 16 винищувачів Rafale для потреб бойової авіації разом з озброєнням до них. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

За його словами, навчання українських пілотів і техніків розпочнеться у Франції вже цього року. Після завершення підготовки перші чотири літаки Rafale передадуть Збройним силам України.

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Зеленський назвав досягнуту домовленість результатом особистих перемовин з президентом Франції Емманюелем Макроном та тривалої роботи команд двох країн.

"Результатом наших перемовин з Емманюелем та роботи наших команд є важлива домовленість між Україною і Францією, реально лідерський крок Франції в оборонній співпраці з Україною в інтересах всієї Європи", - написав Зеленський.

Винищувач Rafale
Винищувач Rafale / Інфографіка: Главред

Нові системи ППО SAMP/T та ракети Aster 30

Окремий блок домовленостей стосується протиповітряної оборони. Україна першою у світі отримає посилені французько-італійські комплекси SAMP/T NG, а вже цього року Франція надасть два додаткові комплекси SAMP/T для зміцнення захисту неба.

Одночасно Париж та Рим домовились прискорити постачання ракет Aster 30 - їх мають довезти до України вже до жовтня цього року.

Ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і програма FREYJA

Угода також відкриває Україні доступ до власного виробництва високоточної зброї на основі французьких технологій.

"Україна отримує ліцензії на виробництво дуже серйозної зброї – ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30", - зазначив Зеленський.

Крім того, Франція долучиться до співпраці в рамках антибалістичної програми FREYJA, яку в Києві називають особливою майбутньою силою для захисту країни.

FREYJA
FREYJA / Інфографіка: Главред

Що відомо про дефіцит ракет-перехоплювачів в Україні - коментар радника міністра оборони

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Главреду повідомив, що не має достовірних даних про фактичні запаси ракет, оскільки такою інформацією володіють лише Повітряні сили ЗСУ.

Водночас Бескрестнов зазначив, що певні висновки можна зробити на підставі відкритої статистики. За його словами, якщо раніше українська протиповітряна оборона часто перехоплювала всі балістичні ракети, а зараз кількість успішних перехоплень помітно знизилася, це свідчить про наявність певних труднощів.

Експерт також наголосив, що російська сторона має доступ до тієї ж відкритої інформації, оскільки Україна регулярно оприлюднює статистику роботи ППО. На його думку, це не є секретними даними, а інформацію про можливі проблеми не варто сприймати як привід для паніки. Він підкреслив, що Україна значною мірою залежить від постачання зенітних ракет міжнародними партнерами.

Бескрестнов додав, що зараз вживаються необхідні заходи для забезпечення української протиповітряної оборони необхідною кількістю ракет.

"Але якщо у світі спостерігається дефіцит через війну на Близькому Сході, а вся Європа очікує на можливу агресію Росії проти Європи, я розумію, чому ніхто не хоче надавати нам ці ракети. Тим більше, якщо ракет фізично немає, то їх неможливо купити", - підсумував Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністр оборони Великобританії Джон Гілі оголосив про найбільшу в історії передачу безпілотників Україні. Він підкреслив, що поставка 120 тисяч дронів різних типів уже розпочалася. Пакет включає ударні, розвідувальні та логістичні апарати, а значну частину техніки виготовлять британські компанії.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про передачу сімох винищувачів F-16 Україні цього року. Три машини будуть придатні для виконання бойових завдань, а чотири використають як джерело запчастин.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оприлюднив деталі обсягів військової допомоги Україні з початку повномасштабної війни. Косіняк-Камиш зазначив, що військової допомоги Україні було передано на загальну сума 3,5 млрд євро у 2022–2023 роках. За даними, до пакета допомоги увійшли танки Т-72, PT-91, Leopard 2A4, винищувачі МіГ-29 та ракети Patriot.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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