Тишкевич і Томусяк знялися у ніжному "вагітному" відео

Коротко:
- У якому відео знялася пара
- Куди вони вирушили
Відома українська актриса Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк, які незабаром стануть батьками первістка, показали нову фотосесію, на якій виглядали просто чудово.
Відповідне відео пара опублікувала у своїх акаунтах в Instagram.
Вони вирушили в Карпати, щоб знятися в цьому ролику. "Їхали й дивувалися, наскільки красиві природа та краєвиди в нашій улюбленій Україні", - написали актори.
Раніше Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк розповіли в інтерв’ю, що чекають на свою дитину. Крім того, Катерина розповіла, що на ранніх термінах у неї була кровотеча і вона дуже злякалася, що втратить дитину. На щастя, все обійшлося.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше "Главред" повідомляв, що російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, знову показала своїх дітей.
Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поділилася кількома фото, які дуже невдало підкреслили її фігуру.
Вас також може зацікавити:
- Були бездомними: Катерина Тишкевич розповіла про особливу покупку
- Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення
- Заміжня Катерина Тишкевич заговорила про нове весілля
Про особу: Катерина Тишкевич
Катерина Тишкевич - українська кіно- та телеактриса, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші.
Крім того, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв’ю, для ролі акушера-гінеколога у "Жіночому лікарі" вона консультувалася з мамою, і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.
7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Безсмертник".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред