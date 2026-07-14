Тишкевич і Томусяк знялися у ніжному "вагітному" відео

Популярні українські актори опублікували зворушливе відео, на якому вони сяють від щастя.

https://glavred.net/starnews/tyshkevich-i-tomusyak-snyalis-v-nezhnom-beremennom-video-10780592.html Посилання скопійоване

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк знялися у ніжній рекламі / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Коротко:

У якому відео знялася пара

Куди вони вирушили

Відома українська актриса Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк, які незабаром стануть батьками первістка, показали нову фотосесію, на якій виглядали просто чудово.

Відповідне відео пара опублікувала у своїх акаунтах в Instagram.

відео дня

Томусяк і Тишкевич з'явилися в романтичному відео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Вони вирушили в Карпати, щоб знятися в цьому ролику. "Їхали й дивувалися, наскільки красиві природа та краєвиди в нашій улюбленій Україні", - написали актори.

Томусяк і Тишкевич з'явилися в романтичному відео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Томусяк і Тишкевич з'явилися в романтичному відео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Раніше Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк розповіли в інтерв’ю, що чекають на свою дитину. Крім того, Катерина розповіла, що на ранніх термінах у неї була кровотеча і вона дуже злякалася, що втратить дитину. На щастя, все обійшлося.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, знову показала своїх дітей.

Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, поділилася кількома фото, які дуже невдало підкреслили її фігуру.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська кіно- та телеактриса, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім того, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв’ю, для ролі акушера-гінеколога у "Жіночому лікарі" вона консультувалася з мамою, і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Безсмертник".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред