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Тишкевич і Томусяк знялися у ніжному "вагітному" відео

Олена Кюпелі
14 липня 2026, 17:17
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Популярні українські актори опублікували зворушливе відео, на якому вони сяють від щастя.
Катерина Тишкевич, Валентин Томусяк
Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк знялися у ніжній рекламі / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Коротко:

  • У якому відео знялася пара
  • Куди вони вирушили

Відома українська актриса Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк, які незабаром стануть батьками первістка, показали нову фотосесію, на якій виглядали просто чудово.

Відповідне відео пара опублікувала у своїх акаунтах в Instagram.

відео дня
Томусяк і Тишкевич з'явилися у романтичному відео
Томусяк і Тишкевич з'явилися в романтичному відео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Вони вирушили в Карпати, щоб знятися в цьому ролику. "Їхали й дивувалися, наскільки красиві природа та краєвиди в нашій улюбленій Україні", - написали актори.

Томусяк і Тишкевич з'явилися у романтичному відео
Томусяк і Тишкевич з'явилися в романтичному відео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych
Томусяк і Тишкевич з'явилися у романтичному відео
Томусяк і Тишкевич з'явилися в романтичному відео / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Раніше Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк розповіли в інтерв’ю, що чекають на свою дитину. Крім того, Катерина розповіла, що на ранніх термінах у неї була кровотеча і вона дуже злякалася, що втратить дитину. На щастя, все обійшлося.

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Про особу: Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич - українська кіно- та телеактриса, телеведуча. Актриса почала зніматися у 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші.

Крім того, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової у серіалі "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і дочку, а також роль акушера-гінеколога в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала актриса в інтерв’ю, для ролі акушера-гінеколога у "Жіночому лікарі" вона консультувалася з мамою, і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.
7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилася на зйомках серіалу "Безсмертник".

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