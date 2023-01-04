Франція передає Україні потужну військову допомогу: Зеленський терміново поговорив з Макроном

Макрон заявив, що Франція відправить Україні легкі колісні танки AMX-10 RC.

Зеленський, Макрон, Путін / Офіс президента, сайт Кремля

Сьогодні, 4 січня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомляє BFM TV, Макрон у розмові з Зеленський оголосив про рішення передати Україні військову допомогу.

Reuters пише, що після закінчення розмови двох лідерів представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція направить Україні легкі колісні танки AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиці про обсяги і терміни запланованих поставок.

Що заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пізніше написав подробиці розмови з Макроном.

Глава держави підтвердив, що Франція передасть Україні легкі танки і бронетранспортери Bastion.

"Провів тривалу і детальну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном про поточну ситуацію. Подякував за рішення передати Україні легкі танки і Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами в цьому ж напрямку. Погодили подальшу співпрацю щодо суттєвого посилення нашої ППО та інших оборонних можливостей", - повідомив Зеленський.

Бронетранспортери Bastion - що відомо

Французькі бронетранспортери Bastion призначені для сил спеціального призначення.

Вони мають меншу вагу (10 тонн) і перевозять 5 екіпірованих солдатів.

Бронетранспортери озброєні 12,7-мм важким кулеметом і може нести 3 додаткових середніх кулемета.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть вчитися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

На прес-конференції президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден також заявили, що Київ отримає зенітні ракетні системи Patriot. Український гарант зазначив, що держава проситиме ще одну батарею ЗРК.

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