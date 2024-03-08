Франція готується воювати в Європі: у Politico розкрили деталі та назвали ворога

Французькі військові прямо не називають противника, проте готуються до протистояння з опонентом такого рівня, як країна-окупант Росія, пишуть журналісти.

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Франція в центрі бойової підготовки в Майї-ле-Камп готується до можливої війни в Європі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Франція готується до військового конфлікту високої інтенсивності в Європі з таким противником, як Росія. У центрі бойової підготовки в Майї-ле-Камп на сході Франції проводиться серйозна навчальна військова робота.

У матеріалі Politico йдеться про те, що повномасштабна війна Росії проти України повернула війну в Європу. Тепер Париж готується до культури пильності в найкоротші терміни.

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Як зазначили журналісти, умови підготовки у центрі бойових дій максимально наближені до ситуації на реальному полі бою. Йде відтворення звуку, спеки та світла артилерійського вогню, усюди розкидані несправжні міни, а радіозв'язок може різко перериватися.

Підкреслюється, що французькі офіцери не називають потенційних ворогів, однак навчання спрямовані на підготовку військових сил до боротьби з таким противником, як Росія.

Збройні сили Франції Згідно з даними Вікіпедії, Збройні сили Французької Республіки - формування Французької Республіки, створене для збройного захисту її інтересів і територій, зокрема й заморських. Загалом, Франція є однією з небагатьох країн, у складі збройних сил якої є майже повний спектр сучасних озброєнь і військової техніки власного виробництва - від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців (які, окрім Франції, мають лише США). Чисельність французької армії на 2022 рік становила 203 250 осіб.

Війська Франції в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон допустив перекидання військ НАТО в Україну. За його словами, буде докладено необхідних зусиль, щоб Росія не здобула перемогу у війні.

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив ідею Макрона про війська НАТО в Україні. Як вважає український гарант, ініціатива буде обговорюватися в середині березня, коли Макрон приїде до Києва.

Далекобійне озброєння на балансі ЗСУ призвело б до перелому у війні з агресором Росією, вважає президент Володимир Зеленський. Окупанти змушені були б відвести свої війська подалі, як вони вже це зробили з кораблями в море.

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