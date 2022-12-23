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"Флотилія берегової оборони": міністр оборони Британії висміяв хвалений Чорноморський флот РФ

23 грудня 2022, 02:00
Воллес зауважив, що боєздатність розгорнутих сухопутних військ РФ упала більш ніж на 50%.
'Флотилія берегової оборони': міністр оборони Британії висміяв хвалений Чорноморський флот РФ
Міністр оборони Британії висміяв хвалений Чорноморський флот РФ / Фото gov.uk/government

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висміяв хвалений Чорноморський флот РФ, назвавши його флотилією берегової оборони. Про це йдеться на сайті Міноборони Великої Британії.

"Хвалений Чорноморський флот Росії - це трохи більше, ніж флотилія берегової оборони", - сказав Воллес.

Також Воллес зауважив, що боєздатність розгорнутих сухопутних військ РФ упала більш ніж на 50%. Він переконаний, що "концепція російської батальйонної тактичної групи, яка вже десять років пишається своєю військовою доктриною, не витримала опору України".

Він повідомив, що російські окупанти вже втратили понад 100 тисяч своїх солдатів убитими, пораненими чи дезертирами. Також, за його даними, Збройні сили України знищили понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів та сотні артилерійських установок.

Як повідомляв Главред, Росія розглядала Чорноморський флот в якості однієї з головних сил на війні проти України. Однак ЗСУ зірвали плани Кремля - флот і його авіація постраждали від українських атак. Крейсер Москва - флагман ЧФ РФ - потоплений разом з низкою інших кораблів. Військовий авіаполк у захопленому Криму втратив половину своїх літаків. Російський флот став безпорадним і ховається від нових ударів з боку Києва.

Також повідомлялося, що після атаки дронами на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі Росія звинуватила у причетності до цього не лише українських військових, а й інструкторів з Великої Британії. Мовляв, тільки іноземні інструктори могли підготувати таку операцію.

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