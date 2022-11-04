Не зізнаються, що програють Україні: генерал сказав, чому РФ звинуватила Британію у нападі на їхній флот

Експерт сказав, чому РФ звинуватила Британію у нападі на їхній флот/ Telegram, Главред, Reuters

Після атаки дронами на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі Росія звинуватила у причетності до цього не лише українських військових, а й інструкторів з Великої Британії. Мовляв, тільки іноземні інструктори могли підготувати таку операцію.

Такими заявами Росія лише показує, наскільки легковажно вона ставиться до українських спецслужб і знецінює їхні вміння і можливості. Про це розповів екс-голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Перш за все, Росія вважає, що спецслужби України не є висококласними бійцями і не готові до таких операцій. Тому їй треба показати, що загрози існують не від України, а від великих сил, з якими вони борються – наприклад, НАТО, США чи ЄС. Ну і, зрозуміло, Британії", – зазначає генерал.

Російські спецслужби дотримуються установки, що нібито усі успішні операції українських військ насправді готують американці чи британці. Але така позиція грає з росіянами злий жарт. Виходить, що спецслужби РФ не тільки самі помиляються, а ще й дезінформують Путіна.

"Це – обман Путіна самими російськими спецслужбами, бо вони самі формують такі версії, запускають їх і видають за правду. Це – повна дезінформація або фейк, який вони підготували для іноземного споживача, чи як привід мати змогу зайняти агресивну позицію по звинуваченню України у тероризмі. Аби виправдати свої удари, яких вони завдають у війні проти нашої держави", – пояснює Маломуж.

Атака на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Внаслідок атаки дронами на російські кораблі у Севастополі 29 жовтня за різними даними, було пошкоджено або знищено від 3 до 9 російських кораблів. Про це повідомляв колишній заступник начальника штабу ВМС України, капітан 1 рангу Андрій Риженко.

Після атаки на російські кораблі Росія звинуватила Велику Британію у тому, що нібито це її інструктори могли готувати українських військових для атаки дронами. У Британії відповіли на такі звинувачення і назвали їх вигадками Москви. У Міноборони країни заявили, що російська влада припускається неправдивих заяв, щоб прикрити катастрофу своїх військ в Україні.

Генерал Микола Маломуж розповів, що російські окупанти могли самі обстріляти кораблі РФ біля Севастополя за наказом Путіна від безвиході. Адже російському диктатору зараз немає чим тиснути на Україну.

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