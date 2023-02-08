У ФРН відверто відповіли, чи довго українцям ще чекати на обіцяні танки Leopard

Речник Міноборони Німеччини підкреслив, що окрім ФРН танки Leopard 2 планують надати також Польща, Канада та Португалія.

У ФРН розповіли, коли ЗСУ отримають танки Leopard / Вікіпедія, УНІАН

Німеччина вчасно передасть Збройним силам України обіцяні танки Leopard. У ФРН переконують, що українські захисники отримають "Леопарди" наприкінці березня-початку квітня. Про це під час брифінгу заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

"Напередодні міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту у Київ оголосив про плани передати як танки Leopard 2, так і Leopard 1. Наприкінці березня-початку квітня перші системи будуть в Україні", - сказав Гебештрайт, передає Укрінформ.

За його словами, Берлін продовжує переговори з партнерами щодо долучення до "танкової коаліції", водночас певні вагання він пояснив тим, що це непросто з огляду на необхідність гарантування власної безпеки та безпеки НАТО.

"Принципом залишається надання широкої допомоги Україні тими можливостями, які має кожна країна", - підкреслив Гебештрайт.

Речник Міноборони Арно Коллац уточнив, що окрім Німеччини танки Leopard 2 планують надати також Польща і Канада. Окрім того, Португалія заявила про готовність зробити це. Натомість Leopard 1 можуть надати Нідерланди та Данія. Бельгія також дала зрозуміти, що зацікавлена в участі. Коллац додав, що йдеться не обов’язково про передачу танків, а й про надання боєприпасів, запчастин, навчання персоналу – все це належить до пакета.

Військова допомога від Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва заявив, що Україна до кінця поточного місяця отримає від Німеччини боєприпаси і кілька видів військової техніки.

Зокрема, планується надання Україні більшої кількості керованих ракет. Крім керованих ракет, також планують надати п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і п'ять інженерних машин Pioneer 2A1 Dachs. Також у березні планують надати п'ять мостоукладачів типу Biber.

Окрім того, уряд Німеччини схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє прес-служба уряду ФРН, тепер офіційно дозволений експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн. Скільки основних бойових танків Leopard 1 A5 буде фактично поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.

Водночас у Німеччини є побоювання щодо танків для України. Як пише Bloomberg, влада країни побоюється через те, що союзники можуть передати менше танків, ніж потрібно Україні для звільнення своїх територій. У ФРН акцентували увагу на тому, що вони очікують від союзників "швидких" поставок танків для України.

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