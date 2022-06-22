Фінляндія готова воювати проти Росії у випадку нападу - командувач Силами оборони

Фінляндія готується до війни проти Росії / Reuters

Фінляндія буде воювати проти Росії, якщо Моква прийме рішення про вторгнення. У країні був створений значний арсенал. Про це заявив командувач Силами оборони Фінляндії генерал Тімо Ківінен, повідомляє Reuters.

Генерал зазначив, що Україна була "важким шматком для пережовування" Росією. Він вважає, що Фінляндія також є таким "шматком".

Не дивлячись на створений арсенал, командувач Силами оборони переконаний, що вирішальною є мотивація громадян Фінляндії.

"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні - Главред), з масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також повітряних сил", - сказав Тімо Ківінен.

Генерал додав, що навіть після вступу в НАТО Фінляндія сама буде нести "основну відповідальність" за оборону країни.

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Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія здатна піти на реалізацію сценарію напади на Литву. Російській державі властиво робити кроки, які суперечать логіці, щоб змусити НАТО до дій у відповідь. Країни Балтії можуть зіткнутися з провокаціями з боку Москви. До того ж росіяни допускають погрози щодо Фінляндії, яка ще навіть не приєдналася до Альянсу.

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