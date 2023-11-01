Прем'єрка Італії наговорила російським пранкерам багато зайвого про Україну

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні стала жертвою путінських пранкерів "Вована" і "Лексуса". Один з росіян видав себе за голову Африканського союзу, президента Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані, пише ANSA.
Видання, посилаючись на анонімні "джерела в уряді", пише, що під час фейкової розмови Мелоні натякнула на втому від війни в Україні і заявила, що невдовзі буде потрібно шукати "вихід з конфлікту".
Інцидент стався ще 18 вересня - напередодні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. У ході розмови італійська прем'єрка, з-поміж іншого, зауважила, що "у усіх сторін велика втома" від конфлікту в Україні і "наближається час, коли усі зрозуміють, що нам потрібен вихід".
"У мене є кілька ідей, як впоратися з цією ситуацією, але я чекаю підходящого часу, щоби це оголосити", - переказують слова Мелоні співрозмовники видання.
Розмову з "Вованом" і "Лексусом" згодом офіційно підтвердили в Офісі Мелоні. У прем'єрки пояснили, що розмова відбулась якраз в контексті спроб уряду Мелоні налагодити відносини з африканськими лідерами та напередодні "важливих зустрічей" на полях Генасамблеї ООН у вересні 2023 року.
Мелоні та Україна
З першого дня на своїй посаді Джорджія Мелоні заявляла про підтримку України у боротьбі з російськими окупантами.
До прикладу, 21 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення, Мелоні особисто відвідала Бучу, Ірпінь та Київ і зустрілась з Зеленським.
Італія зробила вагомий внесок у забезпечення України зброєю й засобами ППО. Рим передав українським захисникам німецькі Panzerhaubitze 2000 і РЗСО М270, гаубиці M109.
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