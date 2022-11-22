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"Макрон на зв'язку": російські пранкери розвели президента Польщі Дуду

22 листопада 2022, 18:22

Дуду хотіли розвести російські пранкери від імені презвдента Франції Макрона.

Анджей Дуда
Анджей Дуда / Офіс президента

У ніч падіння ракети на польсько-українському кордоні президент Польщі Анджей Дуда говорив з шахраєм.

Канцелярія Дуди в Twitter повідомила, що шахрай представився його французьким колегою Еммануелем Макроном.

У канцелярії польського президента заявили, що після вибуху ракети в Пшеводуві під час безперервних переговорів з лідерами держав і урядів з Дудою зв'язалася людина, що видає себе за Макрона.

"Під час розмови президент Анджей Дуда за незвичайною манерою розмови співрозмовника зрозумів, що це могла бути спроба шахрайства, і припинив розмову", - додали в канцелярії.

Макрон і Дуда

Як пише Reuters, у записі розмови на 7,5 хвилин, опублікованій у вівторок російськими пранкерами Вованом і Лексусом, Дуда говорить по-англійськи з абонентом, який намагається спілкуватися з французьким акцентом.

"Еммануель, Повір мені, я дуже обережний... Я не хочу війни з Росією, і повір мені, я гранично обережний, гранично обережний", - говорить польський президент на записі.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада в Польщі пролунав вибух. По зерносушарці в польському селі Пшеводув, яке розташоване недалеко від кордону з Україною, вдарили дві ракети. В результаті удару загинули дві людини. Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету Ради міністрів з питань нацбезпеки і оборони країни.

В Росії заявили, що вони нібито "не причетні" до ситуації в Польщі. Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в України є підстави стверджувати, що ракета, яка забрала життя двох громадян Польщі на території села Пшеводув 15 листопада, була російською. Однак зараз йде розслідування трагічного інциденту. І поки воно не завершиться, ніхто не може зі 100% впевненістю робити висновки про те, що там насправді сталося.

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