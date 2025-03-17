Трамп хотів досягти перемир'я, тиснучи санкціями, але не на РФ - Жданов

У США є серйозні важелі впливу на РФ, однак Трамп заявив, що не хоче тиснути на Путіна санкціями.

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Трамп відкрито заявив, що у випадку відмови Кремля від перемир'я війна триватиме далі / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Жданов:

Президент США може "розірвати" Росію

Трамп дав гарантії Путіну, що не введе санкції проти РФ

Штати можуть примусити Путіна до припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявляв, що тиснутиме на Росію у випадку відмови від припинення вогню і в США справді є можливість "порвати" РФ за те, що план американського лідера зазнав краху. Однак наразі Трамп не хоче завдавати удару країні-агресорці Росії.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, Трамп і справді на словах готовий запровадити жорсткі санкції проти РФ, але тепер все складається дещо по-іншому.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Згадайте його головну заяву, яка пролунала перед переговорами. Коли Трампа запитали, що буде, якщо Київ не виконає вимог, він відповів: ми повністю припинимо постачання озброєння. Тобто, санкції проти України США готували. А коли Трампа запитали, що буде, якщо Путін не піде на припинення вогню, він сказав: війна продовжиться, і надалі будуть гинути молоді люди. Ось усе, що Трамп збирався зробити щодо Росії", - наголосив Жданов.

При цьому експерт стверджує, що реальна можливість примусити РФ до припинення вогню у Штатів є, адже Трамп може позбавити країну-агресорку щоденної валютної виручки за вуглеводні, або ж накласти ембарго на російські товари на зовнішньому ринку.

Дивіться відео про те, що буде з угодою про припинення вогню в Україні:

Переговори Трампа з Путіним - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив глава Білого дому під час розмови з журналістами на борту Air Force One, який виконував рейс із Флориди до Вашингтона.

Напередодні спецпредставник Білого дому з Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що на тлі майбутньої розмови Путін "приймає філософію" Трампа і, мовляв, прагне завершувати війну, а президент США очікує закінчення війни "протягом тижнів".

Раніше викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що Трамп фактично готовий залишити осторонь всі питання війни, не говорити про російську агресію та навіть не торкатися теми територіальних змін, натомість він пропонує Путіну просто укласти тимчасове перемир’я.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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