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Американці масово виступають проти Трампа: скільки відсотків не підтримують його

Ангеліна Підвисоцька
17 березня 2025, 18:07
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За результатами опитування більшість американців вважають, що Трамп веде Америку неправильним шляхом.
мітинги в США
Американці не підтримують політику Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Американці незадоволені політикою Трампа
  • 55% американців не подобається підхід Трампа до війни в Україні

Американці масово ополчилися проти нового президента Дональда Трампа. Вони зовсім не схвалюють політику Трампа і також не підтримують людей з його команди. Про це йдеться в результатах опитування NBC News.

Нове опитування показало, що рейтинг схвалення Трампа сягнув 47%, проте 51% американців негативно ставляться до його роботи. 54% людей не схвалюють його кроки в економіці, 55% не подобається його боротьба з інфляцією.

відео дня

Багато американців вважають, що Трамп веде Америку неправильним шляхом. У цьому переконані 54% опитаних людей. Водночас варто зазначити, що його власна партія схвалює діяльність Трампа на 90%, проте демократи - лише на 4%. Це найбільший розрив серед усіх президентом за останні 80 років.

Водночас Трампа підтримують у питаннях імміграції. 55% виборців схвалюють його підхід до питань безпеки кордонів та імміграції. Зовнішню політику Трампа схвалюють лише 45%. У той час як 55% американців не подобається підхід Трампа до війни між Україною і Росією.

Антирекорд поставив і віцепрезидент США Джей Ді Венс. До нього позитивно ставляться лише 41% американців і це найгірших рейтинг за останні 3 адміністрації.

Люди також виступають проти Ілона Маска. 51% американців негативно ставляться до нього.

Зазначається, що в опитуванні брали участь 1000 зареєстрованих виборців з 7 по 11 березня.

Американці проти Трампа - головні новини

Як повідомляв Главред, 20 лютого американці масово вийшли на мітинги і вигукували гасла зі словами "імпічмент Трампу". Американцям не подобається тиск на іммігрантів і скорочення витрат. Люди вигукують гасло "Жодних королів", бо засуджують політику Трампа і мільярдера Ілона Маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати.

2 березня близько 700 осіб зустріли віцепрезидента США Джей Ді Венса акцією протесту поблизу курорту, де віцепрезидент планував відпочинок із сім'єю. Мітингувальники змусили віцепрезидента США "втекти" з курорту. Мітинг був спричинений нещодавньою суперечкою між Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в Овальному кабінеті Білого дому. Мітингувальники висловили підтримку Україні, засуджуючи його позицію щодо допомоги Києву.

11 березня стало відомо про те, що Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади, чим розв'язав торговельну війну з Оттавою. Він обґрунтував своє рішення встановленим канадською провінцією Онтаріо 25% митом на експорт електроенергії до Сполучених Штатів як відповідь на розпочату США торговельну війну.

Наступного дня військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Трампа почалися проблеми всередині США. За його словами, Асоціація фермерів США вже звернулася до Трампа з листом, у якому критикувала його рішення. Через розв'язану ним "митну війну" фермерська продукція гниє на баржах, оскільки контрагенти відмовляються від закупівель. Зокрема, Канада припинила імпорт американської сільгосппродукції у відповідь на дії Трампа.

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