"Імпічмент Трампу": американці масово виходять на мітинги

Американці виступають проти політики Трампа і Маска.
Що відомо:
- США прокотилася хвиля мітингів
- Американці виступають проти політики Дональда Трампа
У США почалися масові мітинги проти нового президента Дональда Трампа та його політики. Американці вимагають імпічменту. Про це повідомляє CBS.
Американцям не подобається тиск на іммігрантів і скорочення витрат. Люди вигукують гасло "Жодних королів", бо засуджують політику Трампа і мільярдера Ілона Маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати.
відео дня
Наймасштабніші мітинги прокотилися Флоридою і Каліфорнією. Також вони були помічені в Бостоні.
Дивіться відео з мітингами в США:
Також варто зазначити, що у США розстріляли салон Tesla і залишили записку, на якій було написано "вбити Маска".
Дивіться відео з кадрами розстріляного салону Tesla:
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