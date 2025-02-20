"Імпічмент Трампу": американці масово виходять на мітинги

Американці виступають проти політики Трампа і Маска.

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У США прокотилася серія мітингів проти Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

США прокотилася хвиля мітингів

Американці виступають проти політики Дональда Трампа

У США почалися масові мітинги проти нового президента Дональда Трампа та його політики. Американці вимагають імпічменту. Про це повідомляє CBS.

Американцям не подобається тиск на іммігрантів і скорочення витрат. Люди вигукують гасло "Жодних королів", бо засуджують політику Трампа і мільярдера Ілона Маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати.

відео дня

Наймасштабніші мітинги прокотилися Флоридою і Каліфорнією. Також вони були помічені в Бостоні.

Дивіться відео з мітингами в США:

У США проходять мітинги проти Трампа / фото: скріншот

Також варто зазначити, що у США розстріляли салон Tesla і залишили записку, на якій було написано "вбити Маска".

Дивіться відео з кадрами розстріляного салону Tesla:

У США розстріляли салон Tesla / фото: скріншот

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