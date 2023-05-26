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Ейдман спрогнозував, чи похитнуть рейди російських добровольців режим Путіна

Дмитро Відоменко
26 травня 2023, 04:50
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Рейди російських озброєних добровольців по території країни-агресора Росії, переконаний Ігор Ейдман, навряд чи похитнуть основи путінського режиму
Путін, Ейдман
Володимир Путін, і Ігор Ейдман / колаж Главред, фото УНІАН і Facebook

Навряд чи рейди російських озброєних добровольців навряд чи зможе серйозно розхитати ту автократичну "будівлю", яку в управлінні країною-агресором РФ зробив російський диктатор Володимир Путін. Про це в інтерв'ю Главреду заявив російський соціолог, автор книг Ігор Ейдман.

"Не думаю, що поки вони [позиції Путіна як диктатора - Главред] якось серйозно похитнуться. Більше їх похитне після українського контрнаступу і поразки в ньому російської армії. Тоді позиції Путіна сильно похитнуться, але подібні епізоди не надто масштабні для того, щоб впливати на Путіна", − сказав він.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

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З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агентство "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів Опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Лейпцига, Німеччина.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга " Система Путіна: куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман-автор численних публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках в соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скріпи" і "русский мир".

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