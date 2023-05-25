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4 роки за вбивство дитини: винному у смерті 5-річного Кирила Тлявова винесли вирок

Альона Вороніна
25 травня 2023, 13:21 оновлено 25 травня, 13:26
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Колишній поліцейський, який вбив дитину, проведе за ґратами чотири роки. Ще один фігурант справи отримав умовний термін, а двох – виправдали.
4 роки за вбивство дитини: винному у смерті 5-річного Кирила Тлявова винесли вирок
Вбивці 5-річного Кирила Тлявова винесли вирок/ Фото: Facebook Татьяна Тлявова

Суд поставив крапку у справі про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. У четвер, 25 травня, Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок колишньому поліцейському Івану Приходько – його відправлять за ґрати на чотири роки.

Про рішення суду повідомило Суспільне. Зазначається, що обвинуваченого визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 263 ККУ про незаконне поводження зі зброєю йому присудили ув’язнення терміном на три роки, а за статтею 119 ККУ (убивство через необережність) – чотири роки.

Загальний термін ув’язнення вираховують за найтяжчим злочином, тому Приходька відправлять за ґрати на чотири роки. Варто зазначити, що згідно зі статтею 119 ККУ за убивство з необережності однієї людини передбачене обмеження волі терміном від трьох до п’яти років або позбавлення волі на такий строк.

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Також засуджений повинен виплатити батькам загиблого хлопчика 800 тисяч гривень моральної шкоди. Видання Бабель зазначає, що позов на компенсацію для бабусі суд відхилив.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю присудили чотири роки ув’язнення за зберігання патронів, проте суд замінив йому вирок на умовний термін на два роки.

При цьому суд виправдав ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея і сина Петровця, який на момент вчинення злочину був неповнолітнім.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова

Нагадаємо, на Київщині 31 травня 2019 року п’ятирічний Кирило Тлявов потрапив у реанімацію з вогнепальним пораненням голови. 3 червня дитина померла у лікарні.

Згідно з даними слідства, хлопчик отримав смертельне поранення у голову, граючись на подвір’ї, тому що неподалік четверо чоловіків заради розваги стріляли з вогнепальної зброї. Такі смертельні розваги влаштували двоє на той час працівників поліції, неповнолітній син одного з них і їхній товариш. Поліцейські були поза службою та перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Розслідування справи тягнулося роками, і вироки були винесені лише зараз.

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