Дефіцит ресурсів і "голі" кордони: експерт назвав проблеми, які топлять РФ

Росія сама оголила кордони, адже не очікувала удару по своїх територіях. А це у свою чергу зробило можливим прорив в РФ російських добровольців.

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РФ сама оголила кордони, бо не очікувала удару по своїх територіях, зазначає Ейдман/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Ейдман

У країни-агресорки Росії зараз справді усе погано з ресурсами – як з людськими, так і з озброєнням. І це позначилося на ході війни. РФ сама оголила свої кордони, адже не очікувала удару по своїй території.

Проте зміцнити свій кордон Росії буде важко, адже для цього не вистачає ресурсів. Про це розповів російський соціолог, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

"Зараз ситуація загострилася ще більше – по ситуації в Білгородській області ми бачимо, що Росія не очікувала удару по своїх областях і цим повністю їх оголила. Зараз їм доведеться зміцнювати свої позиції в прикордонних областях. І це прямо демонструє, що ресурсів у РФ дуже мало, а учасники вторгнення і "експерти" кажуть, що без загальної мобілізації і повної мілітаризації країни вести війну вони не зможуть. Останнім про це говорив Пригожин. І це – зайвий доказ дефіциту ресурсів у РФ", – зазначає Ейдман.

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Він наголосив, що нинішній стан справ може бути вигідним для контрнаступу українських військових.

"Радикальних дій РФ, звичайно, робити не буде, але якісь війська і частини вони будуть перекидати. Кардинально на ситуацію це не вплине, проте якусь допомогу Україні в контрнаступі ці обставини нададуть", – підсумував Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Лейпцига, Німеччина.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, вранці 22 травня російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області Росії. Рейди були і в Брянській області. Зокрема, що на Бєлгородщині був знищений контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

24 травня в "РДК" розповіли подробиці рейду в Бєлгородську область. Загалом бійцям вдалося зайти на 42 км углиб Росії. Деякі населені пункти вони контролювали упродовж доби. Він зазначив, що в "РДК" за час рейду було лише двоє поранених, ніхто з бійців не загинув.

В "РДК" пояснили, що рейд у Бєлгородській області був операцією виключно російських добровольців. Українські військові не брали у участі у прориві на територію РФ, не давали ні техніки, ні зброї для цього рейду. Українська армія координувала дії лише до кордону з Росією.

Тим часом 25 травня у мережі з'явилися нові кадри військової операції добровольців Росії в Бєлгородської області. На них можна побачити, як бійці перетнули кордон і знаходяться в населеному пункті Глотово. Поки що невідомо, мова йде про новий захід на Білгородщину або кадри з попередньої операції.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що "РДК" і "ЛСР" виконують свої операції на території РФ, виходячи з власних цілей і завдань. Україна спостерігає за тим, що вони роблять у Бєлгородській області. Рейд до регіону показав уразливості російської держави, слід очікувати нових походів добровольців.

Дивіться відео, в якому генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, чому добровольці Росії на операцію в Білгородській області мають декілька днів:

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