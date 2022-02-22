Визнання РФ незалежності "ЛДНР": Російські мільярдери за добу втратили 8 млрд доларів

Путін позбавив російських олігархів грошей / ua.depositphotos.com

На тлі визнання РФ незалежності "ЛДНР" за останню добу російські мільярдери і члени списку Forbes втратили на новинах про визнання Росією ДНР і ЛНР більше 8 млрд доларів.

Як пише Forbes, найбільше -946 млн доларів-втратив співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов.

При цьому співвласник "Новатека" Леонід Міхельсон позбувся 927 млн доларів, його партнер Геннадій Тимченко - 906 млн доларів.

Падіння котирувань цих компаній експерти пояснюють тим, що вони є в портфелі практично у кожного іноземця, що інвестує в російський фондовий ринок.

"Вони просто продають те, що у них на даний момент є в портфелі", пояснив старший аналітик з нафти і газу BCS Global Markets Рональд Сміт.

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Також обвал котирувань торкнувся і металургів. Зокрема, позбавив власника НЛМК Володимира Лісіна 645 млн доларів, співвласника " Норнікеля "Володимира Потаніна - 751 млн доларів, президента" Северсталі " Олексія Мордашова - 556 млн доларів, а найбільший акціонер ММК Віктор Рашніков втратив 298 млн доларів.

Також впали оцінки статків Сергія Гордєєва, співвласника девелопера пік (мінус 463 млн доларів), Олега Дерипаски, співвласника EN+ (мінус 317 млн), банкіра Олега Тинькова (мінус 277 млн) і бенефіціара виробника добрив "Акрон" В'ячеслава Кантора (мінус 529 млн).

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила з вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії і "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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