Санкції проти Росії мають прискорити припинення війни - Блінкен

Ентоні Блінкен висловився про санкції проти Росії / Reuters

Санкції країн Заходу проти Росії мають прискорити припинення військової агресії щодо України, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі щодо питань продовольства в Берліні.

Зокрема, він зазначив, що Росія блокує експорт мільйонів тонн зернових з України, не даючи їй скористатися чорноморськими портами.

"Коли ми запроваджуємо санкції проти Росії, щоб вона якомога швидше припинила свою агресію проти України, ми спеціально зробили винятки для сільськогосподарських товарів, добрив, страхування й транспортування, необхідних для переміщення цих продуктів", - зазначив він.

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Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи мають набути чиннності.

Росія шукає способи обходу санкцій, які були введені через вторгнення в Україну. У РФ хочуть придбати західні військові технології та компоненти.

Військово-промисловий комплекс Росії істотно залежить від іноземних компонентів і технологій. Через санкції РФ втратила можливість модернізувати свої війська.

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