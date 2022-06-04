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У Зеленського розкрили зміст сьомого пакету санкцій проти Росії

4 червня 2022, 22:54

Нові обмеження мають стосуватися російського газу й розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема - Газпромбанку.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак розповів про новий пакет санкцій / Офіс президента

У Євросоюзі вже почали працювати над сьомим пакетом санкцій проти Росії, повідомив в Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьомий пакет санкцій проти Росії - це наш пріоритет. Як повідомив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський, ЄС вже розпочав роботу над ним", - написав Єрмак.

За його словами, нові обмеження мають стосуватися російського газу і розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема - Газпромбанку.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, 2 червня постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

При цьому зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви Патріарха Кирила.

Повідомляється, що проти Патріарха Кирила санкції вводити не будуть на прохання Угорщини.

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